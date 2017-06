OOCL Hong Kong to największy kontenerowiec na świecie. Ma długość czterech pełnych boisk piłkarskich i może pomieścić 21 tys. kontenerów. Statek będzie regularnie kursował na trasach z Azji do Europy. Ma też zaglądać do Polski.

Zapraszamy na zwiedzanie największego kontenerowca na świecie:

Statek jest tak duży, że nawet z jego pokładu kontenery wyglądają jak małe, kolorowe pudełka:

Zobacz również, jak kontenerowiec wpływał do gdańskiego portu: