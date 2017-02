Oscaronomica. Zobacz, ile tak naprawdę warte są Oscary

Ceremonia rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej coraz bliżej. To najważniejsze wydarzenie w branży filmowej i gigantyczny biznes. Oscary mają także swój wymiar ekonomiczny i stoją za nimi niemałe pieniądze. Przyglądamy się tej swoistej oscaronomice. Zobaczcie, jakie pieniądze kryją się za tymi pozłacanymi statuetkami.

Wymierne zyski

Statuetka Oscara pożądana jest przez filmowców nie tylko ze względów wizerunkowych. Za tą pokrytą złotem figurką idą konkretne pieniądze.

Podczas gdy przeciętny film, który ukazał się w Stanach Zjednoczonych w latach 2000-2009 r. zarobił średnio ok. 19 mln dol., to już z jedną nominacją do Oscara zgarniał 73 mln dol.

Nominacja w kategorii "Najlepszy film" oznaczała skok wpływów do 109 mln dol., a nagroda Akademii to dla zwycięzcy wpływy na poziomie 143 mln dol.