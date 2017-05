Zwrot nadpłaconego podatku VAT w zaledwie 25 dni. Projekt noweli VAT Nowoczesnej

Fot. Beata Zawrzel/REPORTER

Zwrot nadpłaconego podatku VAT w 25 zamiast 60 dni. To główne założenia projektu noweli ustawy o podatku VAT, do którego dotarł WP money.pl. Partia Ryszarda Petru przekonuje, że nadwyżka podatku powinna być zwracana jak najszybciej, by płynność firm nie była zagrożona.

Nowoczesna wskazuje, że przedsiębiorcy często muszą zaciągać kredyty bankowe, aby być w stanie zapłacić podatek VAT. "W tym czasie rząd obraca tymi pieniędzmi poprawiając płynność kasy państwa, to rzecz niedopuszczalna" - czytamy w uzasadnieniu poselskiego projektu ustawy.

Kluczową zmianą jest nowe brzmienie art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług: "Zwrot różnicy podatku, następuje w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika (...)".

Według autorów proponowanych przepisów, 25 dni jest wystarczająco długim czasem na zwrot nadpłaconych środków "w sposób zabezpieczający interes skarbu państwa". W tym czasie urząd skarbowy powinien zdążyć przeprowadzić kontrolę rzetelności i poprawności rozliczenia podatnika.

Nowoczesna przekonuje, że dziś jest tak, że państwo ma prawo przez 60 dni przetrzymywać pieniądze firmy, a jeśli firma chce wcześniej swoje pieniądze, musi wystąpić z wnioskiem.

"W naszej ocenie termin 25 dni na zwrot jest właściwy. Państwo musi działać sprawnie, jeśli nie jest sprawne, uczciwie pracujący obywatel nie może płacić za to ceny, jeśli istnieje podejrzenie, że podatek nie jest należny, skarbówka i tak ma możliwość wstrzymania wypłaty" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawowym terminem zwrotu nadpłaconego podatku VAT jest 60 dni. Istnieje jednak także skrócony termin 25 dni, ale podatnik - oprócz złożenia odpowiedniego wniosku - musi w takim przypadku spełnić kilka warunków. Przede wszystkim musi wykazać się opłaceniem wszystkim faktur w danym okresie rozliczeniowym.

Warto jednak zaznaczyć, że od początku bieżącego roku obowiązują zaostrzone przepisy dotyczące zwrotu VAT w terminie 25 dni, które zdecydowanie ograniczają krąg przedsiębiorców, którzy mogą z tej możliwości skorzystać.