Podatki i składki. Oddajemy państwu prawie 30 proc. wynagrodzenia

71 proc. pensji zostaje nam w kieszeniach po odjęciu podatku i składek na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalnych – wyliczyła firma doradcza PwC. Rekordzistami Europy są Cypryjczycy: po opodatkowaniu i oskładkowaniu zostaje im 91 proc. wynagrodzenia. Największą część pensji oddają państwu Belgowie. Na rękę dostają 59 proc. wynagrodzenia brutto.

Polska jest pod tym względem europejskim średniakiem. Łączne obciążenia PIT i ZUS plasują Polskę odpowiednio na 16. i 19. miejscu na 28 krajów Unii.

- Obciążenia Polaków wynikające z podatku dochodowego i składek emerytalnych są zbliżone do średnich obciążeń w Unii. Jednak w przypadku rodzin polski system podatkowy wspiera je nieco słabiej niż średnio w UE – zauważa Tomasz Barańczyk zarządzający działem prawno-podatkowym w PwC.

- Wiele państw stosuje więcej ulg podatkowych, które zmniejszają obciążenia rodzin – dodaje Joanna Narkiewicz-Tarłowska z działu prawno-podatkowego PwC. Zaznacza jednocześnie, że wyliczenia nie uwzględniają świadczenia 500+. To dodatek socjalny, niezwiązany z systemem podatkowym.

I tak, o ile przeciętnie zarabiający singiel dostanie na rękę 71 proc. swojego wynagrodzenia brutto, to przeciętnie zarabiającej rodzinie z dwójką dzieci, gdzie pracuje jeden dorosły, zostanie 74 proc. wynagrodzenia. To poniżej europejskiej średniej, która wynosi 77 proc. Wynagrodzenie netto przeciętnie zarabiającej polskiej rodziny jest o 17 p. proc. niższe niż na Cyprze i ok. 7 p. proc. wyższe niż w Austrii, która pod tym względem zajmuje ostatnie miejsce w zestawieniu.

Polski system podatkowy jest za to bardziej przyjazny dla zamożnych rodzin, niż przeciętnie w Unii. W rodzinie również z dwojgiem dzieci, w której jeden pracujący dorosły zarabia pięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, zostanie 69 proc. tej pensji. Czyli procentowo mniej, niż w przypadku przeciętnej rodzinie. Ale za to średnia unijna wynosi 63 proc. więc Polska znajduje się nad kreską. W najgorszej sytuacji są zamożne rodziny w Słowenii i Belgii – na podatki i składki idzie tam ponad połowa pensji zarabiającego rodzica.

- Nie porównujemy kwot wynagrodzeń. Trudno byłoby porównywać zarobki przeciętnego Niemca, z zarobkami przeciętnego Polaka. Badamy, jak procentowo rozkładają się obciążenia – zastrzega Grzegorz Ogórek z PwC. – Gdybyśmy porównywali kwotowo, to okazałoby się, że znaczna część Polaków w niektórych państwach europejskich w ogóle nie zapłaciłaby podatku – dodaje.

W porównaniu do poprzednich lat, obciążenia podatkowe Polaków są na bardzo zbliżonym poziomie. Może to się jednak zmienić w kolejnej edycji raportu PwC, ponieważ będzie w nim już uwzględniona zwiększona kwota wolna od podatku.

