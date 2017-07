Resort pracy wstrzymał pomoc finansową dla bezrobotnych. To nie reakcja na niskie bezrobocie

Fot. Piotr Kamionka/REPORTER

Resort rodziny rozesłał pisma do powiatowych urzędów pracy w całej Polsce, w których zalecił wstrzymanie rozpatrywania wniosków m.in. o środki na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego. Reakcja na rekordowo niskie bezrobocie? Nic z tych rzeczy. Wstrzymanie wypłat jest tylko tymczasowe i wynika z przyczyn technicznych.

Szorujące po dnie wskaźniki bezrobocia rejestrowanego i coraz poważniejszy niedobór rąk do pracy w Polsce, to wystarczający powód do zmiany polityki rządu w tej sprawie. Ofert pracy jest mnóstwo, a pensje na start rosną jak na drożdżach - w takiej sytuacji mało komu trzeba finansowo ułatwiać podjęcie pracy.

Takie wnioski mogły nasunąć się na wieść o tym, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod koniec czerwca po cichu wysłało pisma do urzędów pracy, w którym nakazało wstrzymanie rozpatrywania wniosków, jak i podpisywania umów dotyczących aktywizacji bezrobotnych.

Wiemy już, że państwo nadal będzie prowadzić walkę z bezrobociem po staremu, jak w czasach realnych problemów ze znalezieniem pracy.

Jak wyjaśnił resort w mailu do money.pl, wstrzymanie wypłat wynika tylko z tego, że wycofano dwa rozporządzenia dotyczące bezrobotnych, a w życie nie weszły jeszcze nowe.

Wycofanie rozporządzeń to efekt wejścia w życie 1 lipca ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem". Ponieważ w ustawie tej znalazły się zmiany, odnoszące się do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ważność straciły dwa rozporządzenia:

w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

"Aktualnie projekty obydwu nowych rozporządzeń zostały przekazane do konsultacji międzyresortowych, z trzydniowym terminem na zgłoszenie ew. uwag" - wyjaśnia resort. "Po otrzymaniu i rozpatrzeniu uwag, projekty rozporządzeń zostaną niezwłocznie przedłożone do podpisania przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej" - czytamy.

Oznacza to, że gdy tylko rozporządzenia wejdą w życie, urzędy pracy odmrożą pomoc dla bezrobotnych.

Ministerstwo uspokaja, że w przypadku umów o dofinansowanie lub refundację, które zostały podpisane do 30 czerwca, wypłaty środków "nie powinny być wstrzymane", ponieważ w dniu podpisywania umów obowiązywały dotychczasowe rozporządzenia. Jeśli umowa została podpisana 1 lipca lub później, wypłata będzie jednak wstrzymana.

"Należy podkreślić, że czasowe wstrzymanie wyżej wymienionych czynności powiatowych urzędów pracy nie rodzi po stronie bezrobotnego żadnych konsekwencji związanych ze składaniem dodatkowych dokumentów, wyjaśnień czy też koniecznością spełnienia dodatkowych wymogów" - zapewnia resort.