Fot. kurhan//fotolia

"Prąd w pakiecie ze szklarzem, ślusarzem i hydraulikiem". Tak brzmi nowa propozycja firmy Tauron, która kusi nie tylko dodatkowymi usługami, ale i mniejszymi rachunkami za prąd

Tauron powiększył swoją ofertę o kolejne usługi serwisowe. Do Elektryka 24H, Serwisanta 24H, GazPomocy 24H i Serwisanta Gazowego 24H dołączyły usługi PLUS.

W ramach usług Serwisant 24H PLUS i Serwisant Gazowy 24H PLUS klienci mają zapewnioną pomoc hydraulika, który pomoże w przypadku awarii wewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej. Do tego wsparcie ślusarza w razie uszkodzenia zamków drzwi zewnętrznych oraz pomoc szklarza w przypadku uszkodzenia szyb w oknach zewnętrznych.

Klienci tego potrzebują

Wybór tych trzech specjalistów jest nieprzypadkowy. Tauron poprzedził go analizą rynku usług serwisowych w Polsce. Wynika z niej, że to właśnie interwencje tych fachowców są najczęściej zamawiane przez klientów.

Zarówno Prąd z Serwisantem 24H PLUS, jak i Gaz z Serwisantem Gazowym 24H PLUS funkcjonują w dwóch wersjach. Jeden wariant przeznaczony jest dla klientów z gospodarstw domowych, drugi dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

- Chcemy być firmą, która najlepiej w polskiej branży energetycznej odpowiada na potrzeby klientów. Aby to osiągnąć potrzebne jest pełne zorientowanie organizacji na ich potrzeby. Grupa Tauron po wdrożeniu nowego modelu biznesowego, konsekwentnie staję się taką właśnie organizacją - podporządkowaną klientom, wokół których budowana jest wartość marki – podkreśla Kamil Kamiński, wiceprezes Tauron.

Dodatkowe usługi, tańszy prąd

Dodatkowym atutem oferty z PLUSEM jest możliwość uzyskania przez klientów indywidualnego bonusu, który zmniejszy rachunek za prąd. Klient, który wybierze Prąd z Serwisantem 24H PLUS może uzyskać do 30 zł zwrotu za prąd. Kto skorzysta z Serwisanta Gazowego 24H PLUS otrzyma bonus w wysokości 25 zł.

Szczegółowe informacje na temat Serwisanta 24H PLUS oraz Serwisanta Gazowego 24H PLUS dostępne są m.in. na stronie www.tauron.pl.