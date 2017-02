Opioła: dobrze, że MON wreszcie ogłosi przetarg na śmigłowce

Fot. WP/Mikołaj Przeździak

Dobrze, że resort obrony narodowej zdecydował się ogłosić przetarg na śmigłowce - ocenił w poniedziałek przewodniczący sejmowej komisji ds. Służb Specjalnych Marek Opioła (PiS). Jego zdaniem przetarg ten przetnie spekulacje.

W sobotę w Monachium minister obrony narodowej Antoni Macierewicz zapowiedział, że w poniedziałek zostanie ogłoszony przetarg na śmigłowce dla polskiej armii. Sprecyzował, że polskim siłom zbrojnym zostaną przekazane dwa śmigłowce do ćwiczeń, zaś przetarg dotyczy zakupu 16 śmigłowców.

Poseł Opioła w poniedziałek w TOK FM skomentował tę zapowiedź: Dobrze, że wreszcie resort obrony narodowej zdecydował się ogłosić przetarg, i że to wreszcie przetnie różnego rodzaju spekulacje. W najbliższym czasie będziemy wiedzieć, jakim śmigłowcem będą latały wojska specjalne, jaki będzie służył ratownictwu morskiemu.

Poseł wyraził nadzieję, że przetarg na śmigłowce odbędzie się jak najszybciej. - Jest przetarg, jest wreszcie wypracowana procedura i wreszcie są znane założenia - powiedział.

Pytany, czy zna już szczegóły przetargu, powiedział, że nie. Dodał, że proces przygotowania przetargu odbywa się w Inspektoracie Uzbrojenia MON. - Jeśli sejmowa Komisja Obrony Narodowej zechce poznać tego rodzaju informację, pewnie zostanie ona udzielona przez ministra - powiedział. Zaznaczył, że jeśli są to informacje niejawne, komisję trzeba byłoby w takiej sytuacji zwołać w trybie niejawnym.

Pytany o to, dlaczego poprzedni przetarg, na Caracale, musiał zostać odwołany, Opioła powiedział: To był przetarg, który od początku wzbudzał wiele kontrowersji, wynikających z tego, że czas, w którym się on odbywał, to był czas przed wyborami. To nie służyło przetargowi.

Przypomnijmy, że gdy jesienią 2016 roku Antonii Macierewicz objął kierownictwo MON, urzędowanie rozpoczął od przeglądu przetargów. Jednocześnie wciąż trwały negocjacje offsetowe z Airbus Helicopters, który miał dostarczyć śmigłowce. Jeszcze w lutym ubiegłego roku Macierewicz mówił, że negocjacje z Francuzami zostaną zakończone w ciągu kilka dni.

Tymczasem w marcu szef MON zmienił zdanie. - Być może trzeba będzie na nowo rozpisać przetarg w sprawie śmigłowców - stwierdził wówczas minister.

Problemem okazała się oferta offsetowa Airbus Helicopters. W październiku 2016 roku Ministerstwo Rozwoju wydało komunikat, w którym napisało, że "kontrahent nie przedstawił oferty offsetowej zabezpieczającej w należyty sposób interes ekonomiczny i bezpieczeństwo państwa polskiego". Tym samym umowa na zakup Caracali została ostatecznie pogrzebana.