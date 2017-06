Kulczykowie ponownie na czele rankingu najbogatszych Polaków

Tygodnik "Wprost" opublikował po raz kolejny listę najbogatszych Polaków. Pierwsza setka najzamożniejszych zgromadziła majątek wart 137,2 mld zł. Z zestawienia tygodnika, które jest publikowane od schyłku PRL-u, wynika, że w porównaniu z poprzednim rokiem majątki najbogatszych zwiększyły się prawie o jedną piątą. Żeby trafić do pierwszej setki zestawienia, trzeba było zgromadzić co najmniej 270 mln zł. To o ponad 30 mln zł więcej niż w 2016 r. W top 10 rankingu są sami miliarderzy.