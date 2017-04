Azjatyckie fabryki LPP do kontroli. Zatrudniono specjalną firmę

Fot. LPP

LPP chce lepiej pilnować swoich fabryk w Bangladeszu. Firma po kilku latach od znalezienia jej metek w zawalonym zakładzie Rana Plaza, w którym zginęło ponad tysiąc osób, zdecydowała się na zatrudnienie audytora. Ma on kontrolować, w jakich warunkach powstają ubrania Reserved, House czy Cropp.

Do pilnowania w jakich warunkach pracują szwaczki wynajęto koncern SGS. To jedna z największych tego typu firm na świecie. Zajmuje się kontrolą, weryfikacją oraz testowaniem produktów. Ma ponad 2000 oddziałów i zatrudnia 90 tys. pracowników.

Jak będzie pilnować firm z Azji pracujących dla LPP? Na początek firma ma dokonać "oceny ryzyka naruszeń Kodeksu Postępowania w Bangladeszu". O co dokładnie chodzi? Nie wiadomo. Później ma powstać strategia CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. W 2019 roku LPP chce też do swoich raportów giełdowych, dołączać informacje pozafinansowe, dotyczące właśnie kwestii pracowników w Azji.

- Z roku na rok przybywa konsumentów, chcących mieć pewność, że ubrania, które noszą, powstają w bezpiecznych warunkach, a prawa szyjących je osób są respektowane – mówi wprost Anna Miazga, koordynator ds. CSR w LPP.

Spółka przypomina, że od 2013 roku podejmuje działania mające pomóc szwaczkom z azjatyckich fabryk. Jak dodaje, koncentruje się na Bangladeszu, bo "w tym kraju występuje nadal najwięcej wyzwań". Audytorzy LPP mieli w ostatnich latach sprawdzać fabryki także w Turcji, Kambodży, Birmie, Wietnamie, Indiach oraz Chinach. Przeznaczono na to 16 mln zł. Spółka zdecydowała się też na współpracę w ramach porozumienia ACCORD - The Bangladesh Accord on Fire and Building Safety.

"W efekcie wspólnych działań organizacji Accord oraz LPP, w ponad 90 proc. fabryk wymieniono lub zmodernizowano instalacje elektryczne, co pozwoliło wyeliminować potencjalne zagrożenia i zachować wymagane standardy. W ok. 75 proc. fabryk zainstalowano też wymagane zabezpieczenia przeciwpożarowe" - pisze firma w komunikacie prasowym.

Przypomnijmy, że w 2013 roku doszło do tragicznego zawalenia budynku Rana Plaza. W fabryce zginęło ponad tysiąc osób, które szyły ubrania. Winą za to obarczono właściciela zakładu, który nie przestrzegał podstawowych zasad BHP oraz nie zareagował na uwagi pracowników o spękaniach na budynku.

Po katastrofie organizacja Clean Clothes Polska poinformowała, że w zakładzie produkowano między innymi ubrania marek LPP. Pokazała też zdjęcia metek i cenówek Cropp.