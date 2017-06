Nowe drogi w Polsce. S7 między Nidzicą a Napierkami oddana

Fot. mat. ministerstwa infrastuktury

U progu wakacji drogowcy oddają do użytku ważny odcinek drogi ekspresowej nad morze. S7 Nidzica - Napierki budowano dwa lata. Odcinek kosztował około pół miliarda złotych.

To dwujezdniowa bezkolizyjna droga ekspresowa o długości ponad 22 km na odcinku Nidzica – Napierki. Roboty drogowe objęły również budowę ok. 23 km dróg serwisowych i czterech węzłów komunikacyjnych. Ponadto powstało dziesięć wiaduktów drogowych nad trasą ekspresową i pięć wiaduktów w ciągu drogi, dwa mosty, jeden przejazd gospodarczy oraz jeden szeroki na 98 metrów most dla dużych zwierząt.

Nowych dróg w tym roku będzie więcej. Zobacz, które:

- Cieszę się, że w województwie warmińsko-mazurskim trasa jest już niemal w całości ukończona - powiedział Jerzy Szmit, wiceminister infrastruktury i polityk pochodzący z Olsztyna.

- Jako generalny wykonawca chciałbym szczególnie podkreślić, że w projekcie znalazły się nasze innowacyjne rozwiązania – na węźle Nidzica Północ zastosowaliśmy specjalną cichą nawierzchnię – asfalt z dodatkiem gumy, który nie tylko obniży hałas ale również zabezpieczy drogę przed pękaniem podczas niskich temperatur – mówi Alfred Watzl z budującej drogę firmy Strabag.



mat. Strabag

U jednego końca tego odcinka - między Nidzicą a Olsztynkiem - droga już spełnia parametry drogi ekspresowej. Natomiast od granicy województw mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego w stronę Płońska - niestety jeszcze nie. Tam wciąż jeszcze trwa procedura przetargowa.

Droga ekspresowa S7 to bardzo ważna arteria komunikacyjna Polski. Łączy porty Trójmiasta z Warszawą i południem kraju. Dzięki obwodnicy Nidzicy ruch pojazdów wyprowadzony zostanie poza obszary zabudowane, co bezpośrednio wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców.