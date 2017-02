Brzydka strona USA. Tak kończy się amerykański sen

Seph Lawless urodził się w Cleveland, w tzw. Pasie Rdzy, jak potocznie nazywana była północno-wschodnia część Stanów Zjednoczonych. Kiedyś tętniące serce przemysłu ciężkiego w USA, dziś symbol kryzysu.

Jego ojciec był robotnikiem w jednej z miejscowych fabryk motoryzacyjnych, a on sam stał się świadkiem upadku wielkiego przemysłu i całej związanej z nim cywilizacji.

- Zacząłem dokumentować opuszczone części USA, by uzmysłowić Amerykanom, co dzieje się z ich krajem. Chciałem, by zobaczyli prawdziwe oblicze Ameryki, dalekie od ich wygodnych domów i smartfonów - mówi WP money Seph Lawless.