Wiedzą więcej niż polskie służby. Synerise ma bazę kilku milionów Polaków

Fot. materiały prasowe Jarek Królewski, jeden z założycieli Synerise

Mają bazę kilku milionów Polaków. Wiedzą co robią, gdzie mieszkają, kiedy i co kupują, potrafią oszacować ich zamożność. To nie nowe służby specjalne, ale polski startup Synerise. Zbiera dane o klientach, analizuje i przekazuje do sklepów. Te dzięki temu sprzedają nam jeszcze więcej.



- Jak nazywa się twoja żona? - pyta mnie Jarek Królewski, jeden z założycieli Synerise. Odpowiadam, że Aleksandra Ogórek, a ten szybko wpisuje jej imię i nazwisko do wyszukiwarki w swojej bazie. Moja żona nie wyskakuje, ale jest inna Ogórek - Magdalena. Jej profilu nie oglądam.

Szefowie Synerise, pokazują mi natomiast listę innych osób – imiona, nazwiska, zdjęcia zaciągnięte z portali społecznościowych, adresy, miejsca pracy. Można sprawdzić, co dokładnie kupowały, czego szukały, jakie reklamy się im wyświetliły. Zastrzegają, że to informacje poufne i nie mogę ich nawet zapamiętywać. Nawet jakbym chciał, to byłoby to trudne – danych jest za dużo.

Żartuję, że Pudelek.pl ucieszyłby się z informacji, ile gwiazdy wydają na ubrania. Królewski przyznaje, że to widzą. Mają też w bazie ludzi, którzy potrafią miesięcznie tylko w jednym sklepie wydać po 4,8 tys. zł czy 12 tys. zł na same buty. Gdy na głos czytam imię i nazwisko osoby, której dane wyświetliły się na monitorze z oznaczeniem, że właśnie weszła na stronę jednego z dużych sklepów internetowych i poszukuje klapków, szef Synerise stanowczo jeszcze raz prosi, bym nie zapamiętywał tego typu informacji.

Polski startup sam nie zbiera danych, robimy to za niego. Wystarczy zainstalować aplikację jakiejś znanej sieci odzieżowej, obuwniczej czy elektronicznej i już jesteśmy w ich bazie. A ściągając apkę wyrażamy zgodę na to, że firma będzie nas podglądać. Według twórców Synerise, nie ma mowy o naruszeniu jakichkolwiek danych osobowych, choć wiedzą nie tylko czego w sieci szukaliśmy i gdzie w internecie robiliśmy zakupy, ale także jakie sklepy odwiedziliśmy w galeriach handlowych. Jak?

Pokaż mi swoją komórkę, a powiem ci kim jesteś

Nasz smartfon nieustannie szuka nowych sieci wifi. To wystarczy, by nas zidentyfikować. Umieszczony w dowolnym miejscu odpowiedni router, będzie mówił, kto jest w danym pokoju czy sklepie. Nie trzeba się nawet logować do sieci, wystarczy tylko, że włączone mamy automatycznie wyszukiwanie wifi.

- Dzięki temu możemy sprawdzać, jak wygląda twoja ścieżka w centrum handlowym pomiędzy sklepami, ile z nich odwiedziłeś i ile czasu w nich spędziłeś. Jesteśmy w stanie nawet dowiedzieć się przy których regałach czy półkach zatrzymałeś się na dłużej – mówi Jarek Królewski.

Odzieżowy butik należący do znanej sieci może dzięki temu sprawdzić, czy witryna sklepowa zachęca do wejścia do środka. Jeśli obok niej przejdzie 100 osób, ale do środka wejdzie tylko jedna, to znaczy, że prawdopodobnie coś jest nie tak.

To jeszcze nic. Synerise jeszcze tego nie robi na dużą skalę, ale jest w stanie sprawdzić, czy mamy dwie komórki albo na zakupy wybraliśmy się ze smartfonem żony. Jak to możliwe? Okazuje się, że tak, jak każdy ma linie papilarne, tak też na swój całkowicie zindywidualizowany sposób obchodzi się z elektroniką – w charakterystyczny sposób naciska palcem na ekran dotykowy, porusza nim, wybiera strony internetowe i aplikacje.

- Tylko ty się tak zachowujesz. Nie ma drugiej osoby, która robi to w identyczny sposób. Niezależnie od urządzenia podobne rzeczy sprawdzasz w sieci, podobnie się poruszasz po aplikacjach, i tak dalej. Nie jest to jeszcze stuprocentowa identyfikacja, na to potrzeba czasu, ale już próbujemy to robić – mówi Paweł Kukuła, drugi z założycieli startupu.

Synerise zbiera dane ze wszystkich możliwych źródeł, takich jak wifi, beacony (specjalne czujniki umieszczone w sklepach), aplikacje mobilne, strony internetowe, POS-y, czyli punkty, w których płacimy kartą. Co ich interesuje? Gdzie mieszkamy - to łatwe, bo to tam najczęściej jest nasz telefon - jaki jest stan naszego portfela, co lubimy, gdzie kupujemy, czego szukamy w sieci, czy mamy dzieci, itd. Każda informacja może się przydać. Nawet pogoda.

- Gdy w czerwcu czy lipcu są upały, to ludzie pędzą do galerii handlowych. Po co? Bo tam jest klimatyzacja. Takie odchylenia jak temperatura też bierzemy pod uwagę – tłumaczą.

Sklepikarz sprawdza, czego szukałeś w sklepie internetowym

Jeden z dużych polskich koncernów energetycznych zdecydował się na wymianę liczników u swoich klientów na inteligentne - mierzą nie tylko, ile prądu zużywamy, ale też, jak to robimy i kiedy. Na tej podstawie firma jest w stanie sprawdzić, jaką osobą jest dany klient. Na razie te informacje nie są wykorzystywane, ale Królewski przyznaje, że lada moment od dostawcy prądu możemy dostać SMS-a z treścią: "twoja lodówka zużywa za dużo prądu, zmień ją na model XYZ w sklepie ABC, a z naszym kodem dostaniesz rabat”.

- To będą twarde dane. Na przykład, że bardziej opłaca się wydać na nowy sprzęt teraz 1500 zł, niż przez kolejny dwa-trzy lata płacić wyższe rachunki za prąd. To więc świetna optymalizacja kosztów energii. Jestem pewien, że tak to będzie za parę lat wyglądało – mówi Królewski.

Na razie wyzwaniem jest łączenie danych z kanałów elektronicznych, czyli internetu czy smartfona z tym, co robimy w sklepie stacjonarnym. Określa to modne ostatnio w branży marketingu i sprzedaży sformułowanie omnichannel. Część klientów szuka produktów w sklepie, ale kupuje je w sieci. Inni na odwrót. Najpierw googlują, a potem idą do galerii handlowej.

Co to ma za znaczenie? Synerise pomaga sprzedać towary niezdecydowanym klientom, to znaczy takim, którzy już się wprawdzie za czymś rozglądali, ale jeszcze się nie zdecydowali. Chcą kupić, ale z jakiegoś powodu tego nie robią. I tu pojawia się ich usługa, która łączy online ze sklepem stacjonarnym.

- Jesteśmy w stanie sprawić, że kasjerka w zwykłym butiku odzieżowym zobaczy, co ostatnio oglądałeś w sklepach internetowych. I na tej podstawie zaproponuje konkretne produkty – mówi Królewski.

Pytam, kto już tak robi ? Informacji nie zdradza, mówi jedynie, że dotyczy to sklepów odzieżowych oraz z elektroniką. Także w Polsce.

Podobnie ich oprogramowanie działa w sieci. Na przykład, gdy na witrynę sklepu internetowego wchodzimy z porównywarki typu Ceneo, to cena będzie niższa niż gdybyśmy weszli tam bezpośrednio. Ktoś, kto szuka w ten sposób, jest potencjalnie bardziej wrażliwy na cenę, więc sklep, aby zwiększyć szansę na "zamknięcie transakcji", powinien dać zniżkę.

Synerise pomaga firmom nie tylko zarabiać, ale też oszczędzać. Są w stanie na przykład wynaleźć klientów, którzy nad wyraz często kupują pewne towary. Oni nie dostaną rabatu. Startup może znaleźć też zwykłych naciągaczy, którzy nadużywają prawa do 14-dniowego terminu na zwrot towaru zakupionego w sieci. Po prostu zakładają ubrania tylko jeden raz i odsyłają.

- Prawo nakazuje zwrot kosztów zakupu, ale już nie przesyłki. Podwyższamy im więc koszty kuriera, tak by ta operacja opłacała się im, jak najmniej - tłumaczy Synerise.

Skąd mamy wiedzieć, że obserwują i nas? Tak naprawdę trudno, żebyśmy się u nich nie znaleźli - są w większości apek dużych sieci handlowych czy nawet kin. Mechanizmy reklamowy z ich udziałem działają w bardzo prosty sposób. Najpierw wysyła się maila. Nie działa? Idzie push na komórkę. Też nic nie daje? No to uderzenie rabatem. Też nie zadziałało. Trzeba poczekać tydzień i wysłać nową ofertę. Aż do skutku.

Królewski deklaruje, że nie są spamerami zasypującymi reklamami. Wybierają tylko te, które rzeczywiście mogą zainteresować daną osobę, przez co spotów może być prezentowanych mniej.

Wszystko to bowiem oparte jest na podstawie danych o nas samych. Sklep tylko wybiera, czy chce dotrzeć z reklamą do osób z dziećmi czy tych, którzy w zeszłym tygodniu odwiedzili Galerię Mokotów, a może tych, co szukali ostatnio w sieci okularów w fantazyjnych oprawkach. Możliwe jest wszystko, nawet wysłanie reklam tylko do osób o nazwisku zaczynającym się na literką "K".

Twórcy startupu przyznają, że wiedzą o Polakach dużo, ale nie aż tak dużo, jak choćby Facebook. Pytam Królewskiego, czy jego firma współpracuje z polskimi służbami specjalnymi. Stwierdza, że nie. A co by się stało, gdyby ktoś ukradł mu jego bazę?

- Wtedy pozostaje mi już tylko Grenlandia - śmieje się.

Na razie szef Synerise nie ma się jednak czego obawiać. Firmę wycenia się już na ponad 100 mln zł. I to w cztery lata od powstania. Ostatnio chwalił ich nawet przebywający w Polsce szef Microsoftu Satya Nadella, który stwierdził, że polski startup tworzy marketing nowej generacji. I chyba nie ma z tym co walczyć, lepiej się przyzwyczaić.