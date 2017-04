Gospodarka+ działa. Beata Szydło dziękuje przedsiębiorcom

Od półtora roku rząd realizuje bardzo ambitne projekty mające na celu pobudzenie polskiej gospodarki. - Tak stało się w przypadku programu 500+ - mówiła Beata Szydło komentując w piątek ostatnie dane GUS. Podziękowała też przedsiębiorcom za ich wkład w rozwój, który określiła mianem Gospodarki+. Nie chciała jednak stwierdzić, czy w związku z dobrymi danymi z gospodarki możemy liczyć na obniżenie podatków.



- Wczoraj sens kierunku, jaki obraliśmy, został udowodniony przez dane statystyczne. Te wyniki są możliwe dzięki wprowadzonym przez nas projektom prorozwojowym. Ale to przedsiębiorczość i rzetelność są głównym motorem polskiej gospodarki, dlatego chciałam bardzo podziękować polskim przedsiębiorcom. Dalsze zmiany będziemy wprowadzali także w tym roku - mówiła premier.

Przypomniała ostatnie dobre dane gospodarcze. W czwartek GUS podał, że sprzedaż detaliczna wzrosła o 9,7 proc. rok do roku. Skąd tak duży skok sprzedaży? Z rosnącej w szybkim tempie konsumpcji. Polacy kupują więcej, bo ich na to stać. Jak pisaliśmy w środę w WP money, średnia pensja w firmach zatrudniających co najmniej 10 osób wyniosła w marcu 4 577,86 zł brutto. To o 273 zł więcej niż miesiąc wcześniej. Do tego maleje liczba osób bez pracy. W sektorze przedsiębiorstw roczny przyrost zatrudnienia wyniósł 4,5 proc.

- Dane pokazują, że polska gospodarka rozwija się coraz szybciej i poprawia się sytuacja rodzin. Program 500+ spowodował, że nie tylko prawie zniknęło ubóstwo wśród dzieci, ale też spowodował przyspieszenie gospodarcze Polski. A przy tym wszystko to wytrzymał budżet - mówiła premier. - Będą kolejne projekty prorozwojowe mające pomagać polskim firmom - dodała.

Szydło zapowiedziała, że w niedzielę ma razem z kanclerz Niemiec Angelą Merkel otworzy targi przemysłowe w Hanowerze. Po raz pierwszy w historii ich partnerem jest Polska.

- To snucie bajki o zielonej wyspie, o której mówili nasi poprzednicy. Czym się ona zakończyła? Kamieni kupą, ubóstwem polskich rodzin - dodała.

Beata Szydło była też pytana o rolę Wacława Berczyńskiego w zakończeniu rozmów o zakupie śmigłowców Caracal, który mówił, że "wykończył" ten kontrakt. Odpowiedziała, że negocjacje ws. offsetu prowadziło Ministerstwo Rozwoju i rząd kilkukrotnie mówił, dlaczego te negocjacje nie zakończyły się powodzeniem. - W skrócie - nasz partner nie zgodził się na spełnienie warunków offsetowych, które postawiliśmy - mówiła.

Pytana, czy będzie obniżka stawek VAT i PIT, Szydło odpowiedziała, że pozostaną one w tym roku na obecnym poziomie. - Ale przypomnę, że obniżyliśmy CIT dla małych przedsiębiorców. Natomiast kolejne propozycje będziemy przedstawiać, gdy zostaną one przyjęte przez rząd - dodała.