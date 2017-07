Największy w świecie magazyn energii w 100 dni. Elon Musk rzuca światu wyzwanie

Milioner, założyciel i prezes Tesli - Elon Musk - zobowiązał się, że zbuduje gigantyczne urządzenie, będące w stanie zmagazynować 100 MW energii, w zaledwie 100 dni od podpisania kontraktu. Jeśli nie zdąży, odda je do użytku całkowicie za darmo.

Mimo że Telsa po ostatnich sesjach giełdowych utraciła tytuł najcenniejszej firmy motoryzacyjnej w USA – o czym donosi CNN Money – to jej prezes Elon Musk nie spuszcza z tonu. Zamierza zbudować największy na świecie bank mocy.

Powstać ma w Jamestown, w Południowej Australii i być zabezpieczeniem dla 30 tys. domów przed blackoutem – donosi CNBC. Region ten od września ubiegłego roku cierpi na czasowe przerwy w dostawach energii.

This will be the highest power battery system in the world by a factor of 3. Australia rocks!! https://t.co/c1DD7xtC90