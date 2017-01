Gessler znowu liderką. TVN zarobił miliony, bo wyemitował więcej reklam

Fot. Jan Kucharzyk/Eastnews

Magda Gessler i jej program "Kuchenne Rewolucje" zarobiły dla TVN-u 162 mln zł. To najlepszy wynik wśród wszystkich programów rozrywkowych w zeszłym roku. Sukces TVN-u to głównie zasługa większej liczby spotów reklamowych. W Polsacie hitem był "Nasz nowy dom" z Katarzyną Dowbor. Telewizja według cenników mogła na nim zarobić nawet 102 mln zł.

TVN ma co świętować. Program o tym, jak bar ze schabowym zamienić w modne, gustowne miejsce z dobrą kuchnią, ponownie został największą reklamową lokomotywą zeszłego roku. „Kuchenne Rewolucje” z Magdą Gessler zwiększyły też przychody reklamowe o ok. 40 mln zł.

Nie wynikało to jednak tylko ze zwiększenia liczby widzów. TVN zarobił więcej na spotach, bo więcej ich po prostu wyemitował. Przerw reklamowych było więcej i stały się one dłuższe - zamiast 2,4 tys. było ich niemal 4 tys. Liczba reklam wzrosła z 12 tys. do 19 tys.

W rankingu najbardziej kasowych programów drugie miejsce zajął „Nasz nowy dom”. Polsat dzięki niemu cennikowo mógł uzyskać ponad 100 mln zł. To o 30 mln zł więcej niż rok wcześniej. Wzrost to głównie zasługa zwiększenia ceny za reklamę emitowaną przy tym programie.

Na kolejnym miejscu znalazł się inny polsatowski format „Twoja twarz brzmi znajomo”. To właśnie programy tej stacji zdominowały zestawienie najbardziej przychodowych audycji telewizyjnych. W pierwszej dziesiątce jest ich aż pięć.

W towarzystwie show z gwiazdami i celebrytami wyróżnia się TVP. Telewizja Publiczna znalazła się w zestawieniu dzięki „Jaka to Melodia” (57 mln zł przychodów cennikowych) oraz całkowicie nie celebryckiemu teleturniejowi "Jeden z dziesięciu". Ten mógł dać zarobić ok. 47 mln zł. Trzeba też pamiętać, że wpływy z reklam w Telewizji Publicznej muszą być mniejsze ze względu na zakaz przerywania programów.

Ile telewizje zarabiają na najlepszych programach? Prowadzący Program Telewizja Wpływy reklamowe Magda Gessler KUCHENNE REWOLUCJE TVN 162,7 mln zł Katarzyna Dowbor NASZ NOWY DOM Polsat 101,9 mln zł Wielu celebrytów TWOJA TWARZ BRZMI ZNAJOMO Polsat 99,6 mln zł Bronisław Cieślak MALANOWSKI & PARTNERZY Polsat 79,3 mln zł Wielu celebrytów DANCING WITH THE STARS - TANIEC Z GWIAZDAMI Polsat 66,1 mln zł Michał Bryś HELLS KITCHEN PIEKIELNA KUCHNIA Polsat 58,9 mln zł Robert Janowski JAKA TO MELODIA ? TVP1 57,1 mln zł Foremniak/Chylińska/Egurrola/Prokop/Hołownia MAM TALENT! TVN 50 mln zł Tadeusz Sznuk JEDEN Z DZIESIĘCIU TVP2 47,4 mln zł Miecugow/Sianecki/Zimiński/Jachimek SZKŁO KONTAKTOWE TVN24 47 mln zł źródło:MullenLowe MediaHub Na podstawie danych ACNielsen Polska, przychody reklamowe brutto.

Firma MullenLowe MediaHub, która stworzyła zestawienie, zaznacza że najbardziej dochodowe z audycji, to te które już dobrze znamy.

"Z wielkich hitów jesiennej ramówki tylko „Azja express” zbliżyła się do czołówki najlepiej zarabiających programów" - przyznaje w swoim raporcie.

Warto dodać, że zestawienie bazuje na wpływach cennikowych. Oznacza to, że rzeczywiste zyski mogą być niższe nawet o połowę. Telewizje ujawniają ile życzą sobie za jeden spot, ale nie podają informacji o zniżkach, gdy ktoś zamówi całą kampanię. Rabaty mogą sięgać nawet kilkudziesięciu procent.