GUS podał dane o urodzeniach. Ministerstwo Rodziny cieszy się z efektu 500+.

Fot. Maciej Luczniewski/REPORTER

Według wstępnych danych GUS w pierwszym kwartale 2017 r. zarejestrowano ok. 100 tys. urodzeń. To o ponad 7 tys. więcej niż rok temu - cieszy się Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Czy to zapowiedź tego, że w tym roku urodzin będzie więcej niż w ubiegłym?

Według wstępnych szacunków w końcu I kwartału br. ludność Polski liczyła 38,417 mln osób, czyli o 10 tys. mniej niż przed rokiem oraz o 16 tys. mniej niż w końcu 2016 roku. W stosunku do I kwartału 2016 roku odnotowano wzrost zarówno liczby urodzeń, jak i zgonów - wynika z danych opublikowanych w środę przez GUS.

Współczynnik urodzeń wzrósł w stosunku do poprzedniego roku o 0,8 pkt. proc. Niestety wzrosła też liczba zgonów o ponad 13 tys. do 117 tys.

Wstępne dane @GUS_STAT: w okresie 3 miesięcy br. zarejestrowano ok. 100 tys. urodzeń żywych - o ponad 7 tys. więcej niż rok temu #rodzina pic.twitter.com/J9RoRqTJew -- Ministerstwo Rodziny (@MRPiPS_GOV_PL) 26 kwietnia 2017

Przyrost naturalny, czyli różnica między liczbą urodzeń żywych i zgonów, pozostał ujemny i wyniósł -17 tys. W I kwartale br. na każde 10 tys. ubyło średnio 18 osób (w I kwartale 2016 roku było 11 osób).

Tendencja wzrostowa

Miesiąc temu minister rodziny Elżbieta Rafalska podała bardzo dobre dane o liczbie urodzin w styczniu 2017 r. wskazując, że prawdopodobnie mamy do czynienia z efektem programu Rodzina 500+.

- Do tej pory byłam wstrzemięźliwa w komentowaniu liczby urodzeń, ale te dane wprawiły mnie w radość. To kolejny trzeci miesiąc skokowego wzrostu. Potwierdzone dane gusowskie mówią o 35 tys. urodzeń, a więc porównując z styczniem 2016 r., gdy urodziło się 30,8 tys. dzieci mamy wzrost 4,2 tys., czyli o 13,6 proc. urodzeń więcej - powiedziała minister Rafalska.

Jak zaznaczyła, to więcej niż poprzednie niepotwierdzone dane z publicznych szpitali. - To trzeci kolejny miesiąc wzrostu i powód do radości. Liczymy, że ta tendencja utrzyma się - dodała.

Optymistyczne dane potwierdził pod koniec marca Jerzy Owsiak z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zgodnie z danymi WOŚP, która dysponuje statystykami z Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków. Z badań tych korzysta - według danych Owsiaka - 96,5 proc. dzieci, a przeprowadza się je w drugiej dobie życia dziecka.

I tak, według Owsiaka w październiku 2016 r. urodziło się ponad 30,5 tys. dzieci, w listopadzie trochę ponad 29 tys. i podobnie w grudniu (ponad 29,5 tys.). Twórca WOŚP szacował, że "wynik ze stycznia tego roku był podobny do wyniku rekordowego miesiąca - września 2016, kiedy na świat przyszło ponad 34 tys. dzieci". Owsiak przypomina, że podobny poziom urodzeń był w lipcu 2014 roku.

To będzie rekordowy rok?

W 2016 r. urodziło się 385 tys. dzieci. To o około 16 tysięcy więcej niż w 2015 roku - wynika ze statystyk GUS. Resort rodziny liczy, że w tym roku może być jeszcze lepiej i wzrost liczby urodzeń sięgnie nawet 25-35 tysięcy. Gdyby faktycznie liczba urodzonych dzieci osiągnęła pułap 35 tys., mielibyśmy nowy rekord.

Z danych GUS wynika, że więcej rodzi się chłopców niż dziewczynek - w 2015 r. stanowili oni ok. 51,4 proc. liczby urodzeń ogółem. Więcej dzieci rodzi się na wsi. W 2015 r. współczynnik urodzeń na tych obszarach wyniósł 10 promila, a w miastach - 9,4 promila.

Program Rodzina 500+ wprowadzony został w kwietniu ubiegłego roku. Świadczenie w wysokości 500 złotych przysługuje na drugie i kolejne dziecko do 18 roku życia niezależnie od dochodu.

Świadczenie na pierwsze dziecko otrzymują rodziny, w których dochód na osobę wynosi mniej niż 800 złotych lub 1200 złotych w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego.