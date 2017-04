Mrożonki od Colgate czy kawowa Coca-Cola. Oto spektakularne wpadki wielkich koncernów

Za każdym sukcesem stoją niezliczone błędy i pomyłki, których nie ustrzegli się nawet najwięksi. Colgate, Apple, Coca-Cola, Kodak, Nokia... to tylko niektóre z koncernów, które mają na swoim koncie wstydliwe wpadki produktowe. To, co te firmy chciałyby skrzętnie ukryć, na światło dzienne ponownie wyciąga dr Samuel West. Szwedzki psycholog w swoim "Museum of Failure" kolekcjonuje przykłady największych porażek biznesowych. Czasem aż trudno uwierzyć, że tacy giganci zdecydowali się kiedykolwiek na tak osobliwe decyzje. Zobaczcie sami.