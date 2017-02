Wspólny bilet kolejowy. Trzech przewoźników deklaruje chęć współpracy

Fot. Piotr Mecik/ EastNews

Trzech przewoźników kolejowych w Polsce chce włączyć się do pomysłu wspólnego biletu na kolei - deklaruje prezes PKP Intercity, Marek Chraniuk. Plan nowego rozwiązania dla pasażerów istnieje od dawna. Ciągle pozostaje jednak tylko w fazie zapowiedzi.

Prezes PKP Intercity powiedział, że w tej chwili można założyć, iż trzech przewoźników włączy się do wspólnej inicjatywy stworzenia wspólnego biletu dla pasażerów kolei. Według niego powstaje specjalna platforma internetowa, dzięki której będzie możliwy zakup takiego biletu.

Wśród potencjalnych uczestników programu Marek Chraniuk wymienił podległą mu spółkę, czyli PKP Intercity, trójmiejską Szybką Kolej Miejską, a także Przewozy Regionalne.

Zaznaczył jednocześnie, że na razie nie wiadomo, ilu przewoźników ostatecznie obejmie wspólny bilet. Nie wykluczył, że do programu mogą dołączyć przewoźnicy autobusowi, a nawet korporacje taksówkowe. Wszystko po to, by pasażer za pośrednictwem jednej platformy internetowej mógł kupić jeden bilet na całą podróż, nawet gdy podczas niej będzie musiał skorzystać z przesiadek i usług różnych przewoźników. Obecnie bowiem często trzeba bowiem kupować np. dwa bilety osobno - w jeden odcinek podróży w PKP Intercity, a na drugi - w Przewozach Regionalnych.

Prace nad ostateczną koncepcją pomysłu cały czas trwają. Wspólny bilet na kolei obiecywał minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk. Na początku swojego urzędowania podkreślał, że będzie to jedno z najważniejszych zadań resortu.

Podobną deklarację złożył jeszcze na początku ubiegłego roku Piotr Stomma, ówczesny wiceminister Infrastruktury i Budownictwa, odpowiedzialny w resorcie za kolej: - Chcemy to zrobić tak szybko, jak to możliwe, ostateczny termin zależy od przebiegu dyskusji z wszystkimi zainteresowanymi stronami: pasażerami oraz przewoźnikami. Chcemy, żeby jakaś wersja tego wspólnego biletu, może wersja podstawowa, pojawiła się w okresie, który koresponduje z kadencją tych, którzy te deklaracje składają - powiedział.

Wiele wskazuje jednak na to, że rozwiązania w zakresie stworzenia wspólnego biletu będą wykuwać się jeszcze długo. Kluczowe w tym zakresie jest porozumienie PKP Intercity z przewoźnikami regionalnymi i samorządami.