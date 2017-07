Weźmiesz kontrahenta pod lupę, odliczysz VAT. Ministerstwo szykuje listę

Fiskus nie zarzuci udziału w przestępczej karuzeli komuś, kto w relacjach biznesowych będzie działał zgodnie ze specjalnymi wytycznymi.

- Chciałbym, ażeby dzięki wskazaniu konkretnych zachowań uczciwi podatnicy wiedzieli, jakie czynności powinni podjąć, aby nie być narażonym na ryzyko zakwestionowania u nich przez organy podatkowe prawa do odliczenia podatku naliczonego - tymi słowami cytowany przez "Puls Biznesu" Paweł Gruza, wiceminister finansów, zachęca wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach podatkowych w sprawie stworzenia listy wspomnianych czynności.

Resort finansów - jak czytamy - czeka do 28 lipca na propozycje (i ich uzasadnienie) działań, których podjęcie przez przedsiębiorcę ma dowodzić przed fiskusem, że nie jest on oszustem, nie dąży do wyłudzenia zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) i nie uczestniczy w tzw. karuzeli podatkowej.

Konsultacje mają zakończyć się opracowaniem w Ministerstwie Finansów wykazu przesłanek tzw. należytej staranności nabywców towarów i usług dochowanej przez nich przy transakcjach krajowych.

Jeśli podatnik spełni te warunki w chwili zawierania takich transakcji, organ podatkowy nie będzie miał podstaw kwestionować jego prawa do odliczenia naliczonego VAT - uznając, że nie wiedział on lub nie mógł wiedzieć, że dostawca dopuścił się przestępstwa - informuje dziennik.

Jak podaje "Puls Biznesu", resort przyznaje, że uczestnikami wyłudzeń VAT mogą stać się uczciwi, lecz nieostrożni przedsiębiorcy, wciągnięci w łańcuch transakcji podmiotów pełniących role tzw. znikających podatników, którzy nie płacą VAT, a jednocześnie tworzą formalne podstawy do żądania jego zwrotu.

Jak wyłudzić 60 mln zł z VAT?:

Z rozpoczętych konsultacji wynika, że prowadzący działalność gospodarczą powinien upewnić się, z kim naprawdę ma do czynienia, nim zdecyduje się na określoną współpracę czy handel. Przyszła lista ma mu w tym pomóc, powinna też być wiążąca dla organów podatkowych. Na takie zestawienie biznes czeka nie od dziś - brzmi konkluzja dziennikarza "PB".