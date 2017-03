Żabka dostanie zastrzyk wart kilkaset milionów złotych. I wyda te pieniądze na zdrową żywność

Fot. materiały prasowe

Sieć sklepów Żabka zmienia swoje oblicze. Na sklepowych półkach pojawi się zdrowa, gotowa żywność. - Planujemy kilkaset milionów złotych inwestycji zarówno w wizerunek sklepów Żabka, jak i w to, co konsument znajdzie w ich środku – mówi Krzysztof Krawczyk, zarządzający biurem CVC w Polsce. Fundusz, który przejął sieć sklepów, nie wyklucza też kolejnych inwestycji w Polsce.

- Plan numer jeden to zamknąć transakcję, bo jesteśmy w trakcie uzyskiwania zgody Komisji Europejskiej. Kiedy ją zamkniemy, zaczyna się 4-5 lat pracy nad rozwojem Żabki. Zakończenie transakcji może nastąpić w drugiej połowie kwietnia lub na początku maja. Jesteśmy inwestorem finansowym, nie posiadamy spółek, które działają na rynkach, na których operuje Żabka, a w takich sytuacjach proces uzyskania zgód antymonopolowych nie zajmuje dużo czasu – mówi Krzysztof Krawczyk, zarządzający biurem CVC w Polsce.

CVC Capital Partners to międzynarodowy fundusz, który w lutym przejął sieć Żabka Polska (należą do niej sklepy Żabka i Freshmarket). Według rynkowych spekulacji, CVC zapłacił za Żabkę jej dotychczasowemu właścicielowi Mid Europa Partners 1-1,1 mld euro.

Po uzyskaniu zgody od KE fundusz wraz zarządem Żabka Polska zdradzi szczegółowe plany dotyczące sieci. A już je ma.

– Planujemy kilkaset milionów złotych inwestycji zarówno w wizerunek sklepów, jak i w to, co konsument znajdzie w ich środku – zapowiada Krawczyk. Żabka ma być przede wszystkim zdrowsza. W sklepach pojawić się mają zdrowe gotowe dania, natomiast z logo sieci zniknie wizerunek płaza. Część sklepów sieci Żabka testuje już zresztą nowe logo.

CVC zdecydował się na inwestycję w polski sektor handlowy, mimo że wokół tej branży jest niespokojnie. Rząd pracuje nad ustawą o zakazie handlu w niedziele, przez wiele miesięcy przygotowywał również ustawę dot. podatku handlowego, ten jednak został na razie zawieszony do stycznia 2018 roku przez Komisję Europejską. Co z nim będzie dalej, trudno przewidzieć.

Żabka nie wyjdzie za granicę

Czy CVC wyjdzie z Żabką za granicę? – Chcemy skupić się na obecności Żabki na polskim rynku. Wspólnie z przedsiębiorcami prowadzącymi 4,5 tys. franczyzowych sklepów uatrakcyjnić istniejącą sieć oraz rozbudowywać ją dalej organicznie. Na ten moment nie planujemy powielać modelu Żabki za granicą - mówi Krawczyk.

Fundusz deklaruje również, że nie planuje inwestować w inne sieci handlowe w Polsce. Ale Żabka prawdopodobnie nie będzie ostatnią inwestycją CVC w Polsce.

- To, że mamy już dwie spółki portfelowe nie wyczerpuje naszego apetytu na inwestycje w Polsce i w regionie. Z drugiej strony chcemy teraz poświęcić więcej czasu rozwojowi Żabki. Ta inwestycja pokazuje nasze zaangażowanie i przekonanie do polskiego rynku – podkreśla Krawczyk.

- Mamy nadzieję za jakiś czas powrócić z informacjami na temat kolejnych inwestycji. Jednak w tej chwili nie mamy planów, którymi moglibyśmy się podzielić – dodaje.

Spór o PKP Energetyka

Druga polska spółka portfelowa CVC to PKP Energetyka, którą fundusz kupił od Grupy PKP. Nie jest to jednak łatwa inwestycja, bo ciągle trwa wokół niej zamieszanie, mimo że do transakcji doszło jeszcze w 2015 roku.

Kiedy w Polsce do władzy doszedł PiS, politykom ta prywatyzacja się nie spodobała. Dziś sprawa toczy się w sądzie, bo PKP chce unieważnienia tej transakcji.