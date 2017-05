"Zabójcze subsydia". Polska na niechlubnym pierwszym miejscu

Fot. Piotr Kamionka/REPORTER Elektrownia w Bełchatowie. To największy w Europie blok na węgiel brunatny

Polska zajęła niechlubne pierwsze miejsce w zestawieniu państw, które w najbardziej szkodliwy sposób wspierają paliwa kopalne - wynika z rankingu "Fossil Fuels Subsidy Awards". Zdaniem organizacji Climate Action Network Europe polski rząd dotuje węgiel, zamiast wspierać odchodzenie od tego surowca. Czyli wykorzystuje unijne ulgi dla energetyki w sposób przeciwny do ich przeznaczenia.

Rząd Beaty Szydło nie ukrywa, że przyszłość polskiej energetyki wiąże z węglem. Ustawa hamująca rozwój elektrowni wiatrowych pokazała, że energia odnawialna nie jest dla władz priorytetem, a temat energetyki atomowej zupełnie przycichł. PiS obiecywał za to w kampanii wyborczej, że nie zamknie żadnej kopalni. Za kilka lat chce nawet otwierać nowe.

Postawa rządu została właśnie "nagrodzona". Organizacja Climate Action Network Europe ogłosiła w poniedziałek w Brukseli laureatów europejskiego plebiscytu na najbardziej szkodliwe subsydia dla paliw kopalnych. Polska zajęła pierwsze miejsce w kategorii "Zabójcze Subsydia".

- Polski rząd marnuje ogromną szansę na modernizację naszej energetyki - komentuje Marek Józefiak z Polskiej Zielonej Sieci. - Unijne wsparcie nie tylko nie przyczynia się ani do transformacji w kierunku zielonej energii ani do realizacji naszych zobowiązań międzynarodowych, ale jest wręcz pogłębia uzależnienie polskiego sektora energetycznego od węgla – dodaje.

Za co dokładnie została przyznana nam ta nagroda? Za niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie unijnych ulg dla sektora energetycznego. Unijna dyrektywa o Europejskim Systemie Handlu Emisjami daje dziesięciu mniej zamożnym krajom Unii możliwość okresowego przyznawania przedsiębiorstwom energetycznym darmowych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Jednak odpowiednią kwotę trzeba przeznaczyć na inwestycje w dywersyfikację źródeł dostaw energii elektrycznej oraz ograniczanie emisji dwutlenku węgla.

Gold for Poland in Deadly Funding category for using #ETS exemption allowances to subsidise old coal powerplants #fossilfuelsubsidiesawards pic.twitter.com/qXwGT0n05u -- CAN EUROPE (@CANEurope) 22 maja 2017

Polsce przyznano darmowe pozwolenia na emisję o szacunkowej wartości 7,4 miliarda euro na lata 2013-2019. Jednak na liście listę polskich projektów, które zgłoszono w ramach darmowych uprawnień do emisji ponad 80 proc. to inwestycje w paliwa kopalne. Zaledwie 8,5 proc. dotyczy inwestycji w odnawialne źródła energii. Ale i tu węgiel nie będzie poszkodowany - 29 z 31 tych projektów to inwestycje we współspalanie biomasy z węglem.

Na liście znalazła się na przykład budowa największego w Europie bloku na węgiel brunatny w elektrowni w Bełchatowie. Jak wylicza Polska Zielona Sieć, tylko w tej jednej elektrowni, po otwarciu nowego bloku roczne emisje dwutlenku węgla wzrosły z 30 mln ton do 37-38 mln ton.

- Darmowe uprawnienia do emisji dwutlenku węgla przyznawane największym trucicielom w Europie, planującym nowe kopalnie odkrywkowe w XXI wieku - ocenia z kolei Kuba Gogolewski z Fundacji „Rozwój tak – Odkrywki nie”. Jego zdaniem to zwykłe oszustwo.

W kategorii "Zabójcze Subsydia" miejsca na podium zajęły za Polską także Rumunia i Niemcy. W pozostałych kategoriach: "Brudne Ulgi Podatkowe" i "Podstępne Przywileje" zwyciężyły Norwegia za finansowanie z podatków poszukiwań ropy nawet w rejonach arktycznych i Irlandia za przyzwolenie na niszczenie torfowisk.