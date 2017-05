Zarobki prezydentów największych miast w Polsce. Samorządowy dorabiają jak mogą

Fot. Platforma Obywatelska RP/Flickr (CC BY-SA 2.0)

Prezydenci największych polskich miast dorabiają jak mogą. Wykłady na uniwersytetach, wynajem nieruchomości, fuchy w miejskich spółkach. Tak powiększają roczne zarobki nawet dwukrotnie. Majątki najbogatszych oscylują w okolicach 6 mln zł.

Średnia pensja prezydenta miasta oscyluje w granicach 150 tysięcy złotych rocznie, czyli niewiele ponad 12 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Wynagrodzenie prezydentów jest niezależne od wielkości miasta, ale określone w rządowej ustawie budżetowej. Podobne zasady stosuje się również przy ustalaniu wynagradzania marszałków, wicemarszałków, starostów, burmistrzów i wójtów.

Wynagrodzenie od lat nie przekracza 13 tys. złotych brutto miesięcznie razem z dodatkami funkcyjnym i specjalnym. Nie wlicza się w to tylko dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz jubileuszowych nagród. Dlatego często roczne wynagrodzenie prezydentów wskazane w oświadczeniach majątkowych przekracza 12-krotność kwoty bazowej dla prezydentów.

Ile zarobili prezydenci największych miast w Polsce w ubiegłym roku? Oświadczenia majątkowe niektórych prezydentów prześwietlił dziennik "Rzeczpospolita". Część "majątkowej spowiedzi" jest dostępna w Biuletynach Informacji Publicznej, część jest jeszcze na etapie sprawdzania przez wojewodów.

Warto przypomnieć, że według wyliczeń money.pl w 2010 roku łączny majątek włodarzy miast wojewódzkich wynosił 25,9 miliona złotych, czyli średnio każdy prezydent dysponował gotówką, funduszami i nieruchomościami za nieco ponad 1,4 miliona złotych. W 2015 roku średni majątek prezydentów to już aż 1,73 miliona złotych, czyli 425 średnich pensji przeciętnego Kowalskiego. Ile wynosił średni majątek w ubiegłym roku? Tego dowiemy się w najbliższych miesiącach, gdy wszystkie oświadczenia znajdą się na stronach urzędów. Wtedy znów podliczymy wszystkich prezydentów miast wojewódzkich.

Jak wynika z rankingów money.pl od lat najbogatszym prezydentem jest Jacek Majchrowski, włodarz Krakowa. Majątek prezydenta Krakowa oszacowaliśmy na ponad 6 793 471 złotych (według oświadczenia majątkowego za 2015 rok).

Na majątek prezydenta Krakowa składają się: dom o powierzchni 647 metrów kwadratowych o szacowanej wartości 2,5 mln złotych (w oświadczeniu majątkowym Majchrowski wskazuje, że na taką kwotę ma ubezpieczenie), mieszkanie 36 metrów kwadratowych o wartości 190 tys. złotych, działka 31 arów o szacowanej wartości 217 tys. złotych oraz samochód Lexus 350 z 2011 roku o wartości około 130 tys. złotych.

Prezydent Krakowa może pochwalić się również imponującą kolekcją obrazów, których wartość szacuje powyżej 10 tys. złotych każdy. Dodatkowo jest w posiadaniu 13 odznaczeń, wchodzących w skład kolekcji. Szacujemy wartość tej części majątku na 230 tysięcy złotych.

Za pracę na stanowisku prezydenta miasta Jacek Majchrowski w 2016 roku otrzymał 156,9 tys. złotych wynagrodzenia - informuje "Rzeczpospolita". To jednak nie koniec jego zarobków. Od lat dorabia sobie w Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. W 2016 roku zapłaciła mu 163 tys. zł. Do tego "kilka groszy" dorzucił Uniwersytet Jagielloński. Majchrzakowi zapłacił w zeszłym roku ponad 100 tys. zł.

Sporo zarobiła również Hanna Gronkiewicz-Waltz. W zeszłym roku było to w sumie 284 tys. zł. 159 tys. to pensja ze stołecznego ratusza, 122 tys. zapłacił Uniwersytet Warszawski. Do tego Hanna Gronkiewicz-Waltz otrzymała prawie 2 tys. zł z tytułu praw autorskich do książek.

Jak wynika z ostatnich szacunków money.pl prezydent Warszawy łącznie zgromadziła ponad 5,5 mln zł. W samej gotówce i na kontach bankowych Gronkiewicz-Waltz ma dziś odłożone 3,2 miliona złotych oszczędności.

Na majątek prezydent stolicy składają się: dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych o wartości miliona złotych, mieszkanie o powierzchni 78 metrów kwadratowych, które jest warte według szacunków Gronkiewicz-Waltz aż 1,1 mln złotych, samochód Volvo XC90 o wartości około 35 tys. oraz łódź Sasanka za 50 tys. złotych.

Od lat dorabianiem trudnią się też prezydenci Poznania. Nie inaczej jest w przypadku Jacka Jaśkowiaka. Jako prezydent zarobił 161 tys. zł. Ale zasiada też m.in. w radzie nadzorczej Międzynarodowych Targów Poznańskich. I za to dostał 132 tys. zł. Poza tym zarobił na wynajmie nieruchomości 129 tys. zł.

Majątek prezydenta Poznania jest wart ponad 2,3 mln zł. Jak wynika z oświadczenia za rok 2015 - Jaśkowiak pochwalić się może dodatkowo lokalem o powierzchni 66,4 metrów kwadratowych, którego wartość zadeklarował na 396 tysięcy złotych. W posiadaniu ma również inne nieruchomości o wartości odpowiednio: 325 tys. złotych za 1/2 udziałów w lokalu o powierzchni 224 metrów oraz cały lokal użytkowy, który jest wart aż 1,2 miliona złotych. Prezydent Jaśkowiak ma również zegarek, pióro wieczne oraz rower o łącznej wartości powyżej 30 tysięcy złotych.

Jak wynika z informacji dziennika - dorabia też prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. W ubiegłym roku zarobił 142 tys. zł jako członek zarządu Morskiego Portu Gdańsk oraz Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Jako prezydent Gdańska zarobił z kolei 159 tys. zł.

Dorabia również prezydent Lublina. Krzysztof Żuk łącząc funkcje włodarza miasta i wykładowcy w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie zarobił w sumie 236,8 tys. zł. Poza tym dorobił z tytułu praw autorskich 30 tys. zł. Dodatkowe pieniądze przyniosła fucha w radzie nadzorczej PZU Życie. Było to 22,6 tys. zł.

Jak wskazuje "Rzeczpospolita" wyjątkiem wśród sprawdzonych prezydentów jest Hanna Zdanowska z Łodzi. Poza pensją z łódzkiego magistratu nie zarobiła nic. Ma za to kredyty do spłacenia. Pozostało jej 150 tys. zł kredytu hipotecznego i 33 tys. zł pożyczki bankowej.