Zwolnienia lekarskie policjantów będą płatne w 100 proc. Propozycje MSWiA trafiły do Komitetu Stałego RM

30-dniowe zwolnienia lekarskie policjantów, strażników granicznych, strażaków oraz funkcjonariuszy BOR mają być płatne w 100 proc., w policji będzie mogło działać kilka związków zawodowych, a nie - jak teraz - tylko jeden - wynika z projektu noweli ustawy o policji. Projekt noweli, która trafiła do Komitetu Stałego Rady Ministrów, przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Projekt zakłada wprowadzenie zmiany zasad ustalania wysokości uposażenia funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu należnego w okresie choroby, osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny.

Łączne - ale nie dłuższe niż 30-dniowe - zwolnienia lekarskie w roku kalendarzowym ma być płatne w 100 proc. Od 2014 roku funkcjonariusze służb mundurowych i specjalnych przebywający na zwolnieniu lekarskim otrzymują 80 proc. uposażenia.

"Zmiany te wynikają z potrzeby zachowania profesjonalnego charakteru służby i jej efektywnego wymiaru, co wskutek zmian dokonanych ustawą z 24 stycznia 2014 r.jest znacząco utrudnione" - czytamy w Ocenie Skutków Regulacji.

Służbę pełnią zmęczeni i chorzy funkcjonariusze

Jak napisano w OSR, w wyniku zmiany dokonanej w powyższej ustawie funkcjonariusze niejednokrotnie przychodzą do pracy chorzy albo wykorzystują urlopy wypoczynkowe - za które zachowują 100 proc. uposażenia - zamiast brać zwolnienia.

"W efekcie służbę pełnią zmęczeni i chorzy funkcjonariusze, którzy nie korzystają z pełnej rekonwalescencji i przysługującego im konstytucyjnego prawa do odpoczynku. Taki negatywny efekt przeprowadzonej nowelizacji należy zmienić, zwłaszcza że służby te mają dbać o bezpieczeństwo i porządek publiczny, a w tych okolicznościach staje się to utrudnione" - dodano.

Autorzy zmiany wskazali, że wskutek nowelizacji z 2014 r. środki odebrane funkcjonariuszom z uwagi na pomniejszenie ich uposażenia w trakcie choroby do 80 proc., przeznaczane są na fundusz nagród i zapomóg w danej jednostce. Środki te - jak napisano w OSR - w intencji projektodawcy miały stanowić czynnik motywacyjny dla funkcjonariuszy, którzy w wyniku nieobecności chorego mieli być obciążeni dodatkowymi zadaniami służbowymi.

"Należy wskazać, jak podkreślała strona związkowa, że charakter służby często uniemożliwia wykonywanie w zastępstwie zadań za chorego funkcjonariusza. Tym samym funkcjonariusz po powrocie ze zwolnienia lekarskiego, tak czy inaczej musi wykonać te zadania osobiście pomimo potrącenia uposażenia, często w ramach godzin nadliczbowych, za które nie dostaje wynagrodzenia" - podkreślono w OSR.

Jako przykład podano sytuację, w której policjanci prowadzący dochodzenie nie przekazują swoich zadań innym policjantom w przypadku choroby. "Tylko czynności niecierpiące zwłoki mogą być wykonywane przez innego funkcjonariusza w danej jednostce. Przed nowelizacją funkcjonariusze czynili to na zasadzie wzajemności, nie licząc na dodatkowe uposażenie" - dodano.

Nie będzie już monopolu związkowego w policji

Projekt zakłada także możliwość zakładania w policji więcej niż jednej organizacji związkowej. "Przyjęcie powyższego rozwiązania, które funkcjonuje już obecnie, np. w stosunku do strażaków, pozwoli w pełni zrealizować zasadę wolności zrzeszania się i tym samym może zapobiec ewentualnym zarzutom co do preferowania jednych związków i tym samym dyskryminowania innych związków" - czytamy w OSR.

Projektowana regulacja zakłada, że to Policja - a nie sami funkcjonariusze - miałaby pokrywać koszty zakwaterowania policjantów przenoszonych do służby w innej miejscowości. Takim funkcjonariuszom - proponuje MSWiA może zostać przyznany lokal zastępczy "według przysługujących norm, bez uwzględnienia zamieszkałych z nim członków rodziny".

"Z uwagi na fakt, że jednostki policji mają na względzie maksymalne wykorzystanie rezerw kadrowych na potrzeby służby (w szczególności wiedzy, umiejętności i doświadczenia policjantów posiadających bardzo wysokie kwalifikacje zawodowe), zasadne jest zrekompensowanie takim policjantom dodatkowych finansowych obciążeń, jakie są następstwem takiej decyzji" - dodano w uzasadnieniu.

Przepis ma dotyczyć policjantów, którzy w chwili wejścia w życie zmiany do ustawy o policji mają przydzieloną kwaterę tymczasową, pełniąc służbę w innej miejscowości w wyniku przeniesienia z urzędu.

Z przedstawionych wyliczeń w OSR wynika, że obciążenia wynikające z przejęcia pełnych kosztów kwater tymczasowe policjantów wyniosą w pierwszym roku 1 mln 762 tys. zł. W kolejnych latach - jak podano - wysokość kosztów ma być podobna.

W pozostałym zakresie "projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa oraz budżet jednostek samorządu terytorialnego".

Z danych przedstawionych w OSR wynika, że zmiany będą dotyczyć 103 tys. 370 policjantów, w tym 73 osoby w kwestii przydzielonych tymczasowo kwater, a także 15 tys. 653 funkcjonariuszy Straży Granicznej, 30 tys. 505 - strażaków oraz 2 tys. 210 funkcjonariuszy BOR.

Według projektu nowe przepisy miałaby wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia z wyjątkiem przepisu dotyczącego przejęcia przez policję opłat za kwatery tymczasowe policjantów. Ten miałby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.