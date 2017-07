Zwycięska gra o dochodowy biznes. Tajwański gigant e-sportowym liderem

Tajwański gigant MSI święci triumfy, bo firma zainwestowała nie tylko w sprzęt dla graczy. Do jej sukcesu przyczyniło się to, że współpracuje z najlepszymi w branży e-sportowcami.

Tajwański producent komputerów i komponentów komputerowych Micro-Star International Co. (MSI), to firma, która powstała ponad 30 lat temu. Od początku specjalizowała się w projektowaniu i produkcji płyt głównych, kart graficznych, serwerów, komputerów stacjonarnych czy notebooków.

Kilka lat temu skorygowała model biznesowy i zatrudniła pracowników, którzy rozumieli, że rynek komputerowy to nie tylko komponenty i części zamienne, ale przede wszystkim radość z użytkowania multimediów.

Wielu menedżerom MSI ta pasja nie była obca, bo w zespołach poświęconych rozwojowi firmy zatrudniono uznanych graczy, znakomicie czujących branżę e-sportu.

Oczywiście zwrot biznesowy poprzedzony został stosownymi badaniami.

W 2013 roku MSI wysłało swoich przedstawicieli do 30 krajów świata. Odwiedzali wyższe uczelnie i rozmawiali z uczniami na temat ich oczekiwań co do komputerów nowej generacji.

Z badań wyszło, że młodzi gracze najbardziej potrzebują sprzętu wysokiej jakości – cena nie gra roli, a waga i żywotność baterii komputera mają znaczenie drugorzędne.

MSI nie mogła tego nie wykorzystać i otworzyła się na rynek e-sportowców.

Półtora miliona fanów na YouTube

Dziś MSI sponsoruje już ponad 20 drużyn e-sportowych z całego świata i jest gospodarzem słynnego gamingowego turnieju MSI MGA (Masters Gaming Arena).

Organizuje też imprezy gamingowe dla graczy w Polsce – w Warszawie, Krakowie czy Poznaniu.

Rok temu inaugurowano również pierwszy MSI Fan Day we wrocławskim klubie Cybermachina.

Fani gier nie tylko rywalizują o atrakcyjne nagrody, ale mają też unikalną możliwość przetestowania nowego sprzęt do gier, który zapewnia wysoką wydajność, realistyczną grafikę i obraz, autentyczne, czyste brzmienie dźwięku, precyzyjne sterowanie oraz funkcje związane z płynną transmisją danych i streamingiem.

Ten ostatni punkt to także coraz częściej domena youtuberów, z którymi firma nawiązała współpracę w ramach swoich projektów MSI Gaming School oraz MSI Extreme Gaming. Najważniejszą gwiazdą w stajni MSI jest youtuber Rojo, którego filmy oglądają miliony fanów. Współpraca z nim trwa już od ponad roku i stał się on tym samym oficjalnym ambasadorem marki. To u niego można zobaczyć m.in. nietypowe testy najnowszego i najmocniejszego sprzętu dla graczy.

Jedno wydarzenie, pięć nagród

MSI podbiła serca graczy, bo po pierwsze posłuchała ich uwag, ale też postawiła na produkcję sprzętu wysokiej klasy. Wypuściła na rynek serię dedykowanych fanom sportu elektronicznego: kart graficznych, płyt głównych, klawiatur, myszek, zestawów słuchawkowych i innych akcesoriów.

Słynie również z laptopów przeznaczonych dla graczy zaczynających przygodę z e-sportem m.in. GS63 Stealth Pro, GS73 Stealth Pro, jak i dla profesjonalistów i biznesu. To dla nich przygotowano najmocniejsze jednostki GT73 Titan SLI oraz GT83 Titan SLI.

O jakości produktów tej marki świadczą nagrody: w tym roku otrzymał ją gamingowy laptop MSI GT83VR TITAN SLI, który pochwalić się może pokonaniem ponad 300 konkurentów, na prestiżowych targach COMPUTEX. W sumie MSI zgarnęła tam aż pięć nagród - Best Choice Awards!

Nagrody nie pozostają bez wpływu na sprzedaż. MSI jest w czołówce firm oferujących w Polsce topowy sprzęt dla graczy – akcesoria, laptopy czy komputery All-In-One. Przoduje też w sprzedaży komponentów komputerowych, w tym kart graficznych i płyt głównych z serii Gaming.

Co ważne wspomniany sprzęt, zanim trafi na rynek, jest dokładnie sprawdzany przez przyszłych użytkowników. Powstaje bowiem z udziałem profesjonalnych zawodników, np. grupy Fnatic, czyli jednej z utytułowanych europejskich drużyn e-sportowych, która testuje dla MSI, m.in. płyty główne, czyli serce gamingowych komputerów.

Gaming. To ma sens

Nowa strategia i otwarcie na e-sport przyniosło MSI oczekiwane korzyści. W 2014 roku firma zwiększyła obroty i potrafiła wypracować zysk na poziomie 127 proc. Dwa lata później osiągnęła przychód w wysokości 3,2 mld dolarów, notując o 18 proc. wyższy wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. I – jak dowodzą badania przeprowadzone przez DigiTimes oraz Topology Research Institute – stała się największym na świecie producentem komponentów komputerowych.

MSI ma najwięcej, bo 19 proc. udziałów w rynku laptopów dla graczy, drugi w rankingu Asus – 15 proc.

Można powiedzieć, że w tej sytuacji tajski potentat jest skazany na sukces. Przychody z e-sportu ciągle szybują! Obliczono, że w 2019 roku sportem elektronicznym będzie się interesować około 345 milionów osób – to więcej niż wynosi populacja Stanów Zjednoczonych.

Polska ważnym graczem dla MSI

Polski oddział firmy MSI powstał 11 lat temu na Bielanach Wrocławskich. To tutaj znajduje się Europejskie Centrum Serwisowe, które obsługiwane jest przez blisko 200 wykwalifikowanych pracowników.

To tu także mieści się Dział Obsługi Klienta oraz Wsparcie Techniczne. Pracujący tam inżynierowie zapewniają wszechstronną pomoc dystrybutorom, dealerom i użytkownikom indywidualnym.

Klientom w Polsce MSI dostarcza produkty z 3 głównych grup. Można wśród nich wyróżnić komponenty (płyty główne i karty graficzne), rozwiązania mobilne (notebooki i netbooki) oraz urządzenia typu SPB (desktopy, komputery All-In-One).

