PIT po terminie. Jak złożyć czynny żal i uniknąć kary? Warto się pospieszyć

W tym roku podatnicy mieli dwa dni więcej na roczne rozliczenie z fiskusem. Termin dla większości zeznań minął 2 maja. Nie wszyscy zdążyli dopełnić obowiązku? Zapominalscy mają szansę uniknąć kary. Muszą jak najszybciej złożyć zaległy PIT i poinformować urząd skarbowy o spóźnieniu. W tym celu skorzystają z tzw. czynnego żalu.

- W przypadku złożenia zeznania po ustawowym terminie, podatnikowi grożą konsekwencje wynikające z kodeksu karno skarbowego. Wysokość mandatu, jaki może zostać nałożony na podatnika, mieści się w granicach od 1/10 do dwukrotności minimalnego wynagrodzenia. W tym roku jest to kwota od 200 do 4 tys. złotych. – wyjaśnia w rozmowie z serwisem Newseria Agnieszka Pietrzyk, zastępca naczelnika w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście.

Rozliczenie PIT po czasie niesie za sobą niemiłe konsekwencje. Spóźniona deklaracja grozi nie tylko karami finansowymi w postaci mandatu lub grzywny (w zależności od powagi dokonanego czynu), ale także utratą przywilejów. Nieterminowi podatnicy muszą zapomnieć o zeznaniu z małżonkiem czy przekazaniu 1 proc. daniny na wybraną organizację OPP. Skutków pieniężnych mogą natomiast uniknąć.

Czynny żal uchroni przed karą pieniężną

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego skarbowego, spóźniony podatnik może zostać potraktowany łagodniej. Mandatu czy grzywny nie zapłaci osoba, która dobrowolnie poinformuje urząd o popełnieniu wykroczenia (lub przestępstwa). Zapominalscy muszą się jednak pospieszyć. Czynny żal, czyli donos na samego siebie, zadziała zanim urzędnicy sami dowiedzą się o niespełnionym obowiązku.

Jak należy złożyć czynny żal? Wzór pisma nie istnieje, ale druk powinien spełniać kilka konkretnych warunków. Przede wszystkim, trzeba go zaadresować do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Zawiadomienie można zgłosić nie tylko w formie pisemnej. Podatnik ma prawo osobiście udać się do instytucji. W tym przypadku, urzędnik spisze protokół ze spotkania.

Pismo do urzędu skarbowego powinno zawierać:

dane adresata, czyli naczelnika US;

dane podatnika, który przyznaje się do popełnienia czynu zabronionego;

datę i miejsce;

informacje o charakterze popełnionego czynu (np. niezłożenie PIT-a), opis sytuacji i uzasadnienie;

podpis;

Co ważne, sam czynny żal nie wystarczy, aby uchylić się od odpowiedzialności. Podatnik musi jednocześnie złożyć zaległą deklarację, a także zapłacić należny podatek (osoba bez niedopłaty przekaże wyłącznie druk PIT). Do spóźnionego zobowiązania trzeba też doliczyć odsetki. Stawka wynosi 8 proc. w skali roku. Mniej zapłacą osoby, które zdążyły wysłać formularz na czas. Jeśli w ciągu pół roku złożą korektę zeznania, skorzystają z obniżonej stopy w wysokości 4 proc.

Nie każdego ominą konsekwencje za niezłożenie PIT-a

Urząd skarbowy nie zawsze odstępuje od wymierzenia kary za brak rozliczenia rocznego. Decydującym czynnikiem są powody podane na zawiadomieniu. Oprócz informacji o samym niezłożeniu PIT-a lub błędnym ujęciu dochodów, znaczenie mają też przedstawione okoliczności niedopełnienia obowiązku.

Kodeks karny skarbowy wskazuje też kilka sytuacji, kiedy złożenie czynnego żalu jest z góry skazane na niepowodzenie. Konsekwencji nie uniknie podatnik, który:

kierował wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego;

wykorzystał uzależnienie innej osoby od siebie i polecił jej wykonanie tego działania;

kierował lub zorganizował grupę albo związek, mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego, chyba że czynny żal zgłoszą również pozostali członkowie;

nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego;

Korekta zeznania podatkowego a czynny żal

Zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia skarbowego przyda się nie tylko wtedy, gdy podatnik nie złożył zeznania. Zdarzają się też sytuacje, kiedy po terminie przypominamy sobie o popełnieniu błędu. Pomyłka może dotyczyć np. obliczenia podatku lub pominięcia źródeł dochodów. Oprócz zgłaszania czynnego żalu, składamy również korektę PIT.



Fragment formularza PIT-37

Procedura korygowania deklaracji nie różni się specjalnie od składania zeznania po raz pierwszy. W tym przypadku należy po prostu zaznaczyć opcję "korekta zeznania" Poprawki nanosi się za pośrednictwem tego samego wzoru formularza. Na przykład, dla korekty PIT-37 za 2016 rok poprawna będzie wersja nr 23 tego druku, a dla PIT-36 za 2013 rok - wersja nr 19.

Na przekazanie korekty PIT podatnik ma pięć lat. Czas liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano rozliczenia. Co to oznacza w praktyce? Tegoroczną deklarację można poprawić do grudnia 2022 roku. Po tym czasie ewentualne niedopłaty i zaległości ulegną przedawnieniu.