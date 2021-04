Czy czeka nas wzrost stóp procentowych?

Dla Rady Polityki Pieniężnej okres od marca do maja 2020 roku był naprawdę gorący. Zamykanie kolejnych sektorów gospodarki z powodu pandemii mogło doprowadzić do wieloletniej recesji. Obniżenie stóp procentowych było rozwiązaniem, które miało na celu pobudzenie krajowej ekonomii. Tańsze miały stać się kredyty gotówkowe i hipoteczne. Ten ruch miał także spowodować to, aby trzymanie środków na lokatach przestało być opłacalne.

W tym kontekście okazał się on bardzo skuteczny, bo Polacy wypłacili aż 100 miliardów złotych z depozytów. Część z tych pieniędzy trafiła na konta osobiste, część zasiliła konsumpcję, a jakiś procent z nich został przetransferowany na rynek kapitałowy - w 2020 roku otworzono w Polsce prawie 100 tysięcy nowych kont maklerskich. W tej układance najbardziej pokrzywdzone wydają się banki, dla których stopa referencyjna na poziomie 0,10%, a depozytowa na 0% to zdecydowanie nie jest powód do świętowania (pod koniec lat 90. stopa referencyjna wynosiła przecież ponad 20%!).

Prezes NBP Adam Glapiński jest zadowolony z działań, jakie podjęła Rada Polityki Pieniężnej w 2020 roku. Sądzi, że dzięki nim nasz kraj uniknął recesji. Te słowa mogą w pewien sposób potwierdzić ostatnie dane GUS’u, według których produkcja przemysłowa w marcu 2021 roku urosła o 18,9% w ujęciu rocznym.

Inflacja u bram

W dalszej część 2021 roku pandemia powinna powoli się wygaszać, a życie gospodarcze, jakie znamy, prawdopodobnie wróci na swoje stare tory. Jedna rzecz jednak mocno niepokoi. Według ostatnich badań Eurostatu inflacja w Polsce wyniosła aż 4,4%, co jest najwyższym wynikiem wśród krajów Unii Europejskiej. Ostatnio z tak wysokimi wskaźnikami mieliśmy do czynienia w 2011 roku. Naturalną reakcją na taki stan rzeczy powinno być podwyższenie stóp procentowych.

Eugeniusz Gatnar, członek Rady Polityki Pieniężnej zauważył w rozmowie z PAP Biznes, że gdy nastąpi “popandemiczne” ożywienie gospodarcze, uruchomi się presja popytowa i inflacja może jeszcze mocniej wystrzelić. Według niego nieodzowne będzie w takim przypadku podwyższenie stóp procentowych. Jak na razie ich wysokość się jednak nie zmienia - na ostatnim posiedzeniu RPP z 7 kwietnia ustalono, że stopy procentowe pozostaną na tym samym poziomie, na jaki zdecydowano się je obniżyć 29 maja 2020 roku.

Postaw na wzrost stóp procentowych

Mimo głosów członków RPP, ekonomistów i przedstawicieli instytucji finansowych za tym, że stopy procentowe powinny zostać podwyższone, prezes NBP, Adam Glapiński od wielu miesięcy stosuje zdecydowanie odmienną retorykę. Na swoich regularnych spotkaniach z dziennikarzami często wspomina o tym, że ujemne stopy procentowe są w tym momencie czymś zupełnie normalnym (jak np. w Szwajcarii) i nie widzi przeszkód do ich dalszego obniżania. Wspomniany już Eugeniusz Gatnar uważa, że takie komunikaty nie służą gospodarce i zdecydowanie NBP powinno stosować “pozytywną retorykę” wobec rynku.

Co ciekawe, jeden z największych funduszy inwestycyjnych w Europie, francuski Carmignac Investissement Fund zaczął stawiać na to, że stopy procentowe w Polsce wzrosną. Argumentuje to w bardzo prosty sposób. Dodruk pieniędzy niesie za sobą wzrost inflacji. A gdy jej poziom jest zdecydowanie wyższy niż stóp procentowych, prędzej czy później zostaną one podwyższone. Każdy z nas może na współczesnych platformach tradingowych zakładać się o wzrost lub spadek wysokości stóp procentowych w poszczególnych krajach.

Jak wzrost stóp procentowych odbiłby się na finansach Polaków?

Jeszcze nic nie jest przesądzone, ale całkiem możliwe, że stopy procentowe wzrosną w drugiej części 2021 roku, gdy gospodarka się otworzy, a inflacja wciąż będzie dawała o sobie znać. Jak taka zmiana wpłynęłaby na sytuację finansową Polaków? I pozytywnie, i negatywnie. Pozytywny byłby powrót opłacalności depozytów, dzięki czemu klienci bankowi nie musieliby już panicznie poszukiwać alternatywnych form na ulokowanie swojego kapitału. Kredyty hipoteczne i gotówkowe stałyby się za to mniej atrakcyjne z powodu podwyższonego oprocentowania.

Szczególnie dokuczliwe byłoby to dla osób, które spłacają “hipotekę”, opartą na zmiennej stopie oprocentowania. W takim przypadku comiesięczne raty wzrosłyby o kilkadziesiąt lub kilkaset złotych - w zależności od poziomu na jaki zostałyby wywindowane stopy procentowe.

Artykuł sponsorowany