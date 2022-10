Dlaczego banki nie są skazane na przegraną w walce z przestępczością finansową?

Przeniesienie wielu aktywności do świata cyfrowego, który staje się alternatywą dla inwestycji i handlu, angażuje coraz więcej podmiotów na rynku. Nowa wizja sieci czyli metawersum gromadzi przedstawicieli finansów, liderów IT oraz globalnych korporacji, którzy oferują cyfrowe usługi oraz produkty. Z jednej strony metawersum to nowe źródło przychodów dla licznych przedsiębiorstw. Z drugiej, jego mała transparentność i brak regulacji prawnych dotyczących m.in. przeciwdziałania praniu pieniędzy może zwiększać odsetek wykroczeń. Przechwytywanie danych przez hakerów i właścicieli nieuczciwych platform wymiany walut jest coraz częstsze. W tym kontekście siłą są banki, których misją jest dbanie o bezpieczeństwo finansów swoich klientów. Dlatego taki istotne są procedury jak KYC, które weryfikują wiarygodność i tożsamość klientów.