Tanie kredyty dla Polaków. Nie wszystko się udało

Według wypowiedzi ministra rozwoju Waldemara Budy, w lipcu do banków trafiło 18-20 tys. wniosków o " Bezpieczny kredyt 2 proc. ". Pokrywa się to z informacjami z pojawiającymi się w internecie, które mówią o składaniu nawet tysiąca aplikacji dziennie.

Niestety, zgodnie z przewidywaniami większości ekspertów, program przyniósł głównie ożywienie strony popytowej rynku, co sprawia, że wzrosły ceny małych i średnich mieszkań a te, które pojawiają się na rynku, bardzo szybko z niego znikają. Sytuacja ta może ulec dalszemu pogłębieniu w 2024 r. ze względu na niewielką liczbę inwestycji rozpoczynanych i prowadzonych obecnie przez deweloperów.

Bezpieczny kredyt 2 proc. Podsumowanie

Bardzo ciekawe spostrzeżenia wynikają z danych udostępnionych przez portal Expander.pl. Wynika z nich, że 85 proc. wniosków dotyczy zakupu mieszkań, z czego 44 proc. na rynku pierwotnym, a 41 proc. na rynku wtórnym. Pozostałe 15 proc. to odpowiednio: aplikacja o kredyt na budowę domu 7 proc., zakup domu na rynku wtórnym 5 proc. i zakup nowego domu 2 proc.

Oznacza to, że obserwowany również w Extradom.pl trend budowy coraz mniejszych domów o powierzchni użytkowej 80-110 metrów kwadratowych ulegnie dalszemu wzmocnieniu. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy ceny mieszkań rosną w szybkim tempie, niewątpliwie budowa niewielkiego domu o powierzchni dużego mieszkania staje się interesującą alternatywą, szczególnie dla osób posiadających działkę budowlaną.

Przeważająca liczba wniosków na zakup mieszkania wynika także z faktu, że zdolność kredytowa większości Polaków pozostaje wciąż mocno ograniczona. Świadczyć o tym może okres kredytowania, o jaki ubiegają się potencjalni inwestorzy. Według cytowanego wcześniej Expandera jest to zaledwie 0,1 proc. - do 14 lat, 11 proc. na 15-19 lat, 8 proc. wniosków na 20-24 lata, 31 proc. na 25-29 lat i niemal połowa, bo aż 49 proc. na okres 30-35 lat. Większość klientów składających podania kredytowe ubiega się o maksymalną przewidzianą w ich przypadku kwotę finansowania.

Nowe banki przystąpiły do Bezpiecznego kredytu 2 proc.

Umowę z BGK dotyczącą oferowania Bezpiecznego kredytu 2 proc. podpisało do tej pory dziewięć banków:

Natomiast umowę na prowadzenie Konta Mieszkaniowego , umożliwiającego wspierane przez państwo oszczędzanie środków na lokatach w celu uzbierania wkładu własnego do tej pory zawarły:

Wiele wskazuje na to, że z tym zjawiskiem będziemy mieć również do czynienia w całym 2024 r. To sprawia, że wzrośnie zainteresowanie relatywnie tańszymi lokalami z rynku wtórnego, a budowa małego domu jednorodzinnego o powierzchni dużego mieszkania stanie się jeszcze bardziej interesującą alternatywą.