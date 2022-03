Hakerzy z Anonymous włamali się do Banku Rosji. Przejęli tajne akta

To jednak niejedyna grupa działająca w cyberprzestrzeni przeciw Rosji. Ponad 311 tys. informatyków prowadzi rozproszone ataki cybernetyczne na rosyjskie strony rządowe, rosyjskie banki i kantory wymiany walut. Należą do grupy o nazwie "IT Army of Ukraine" i za pośrednictwem Telegrama wyznaczają kolejne cele w cyberprzestrzeni przeciwko Kremlowi. Prowadzą cyberwojnę, dzieląc czas z pracą zawodową - donosi CNBC.