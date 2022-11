Nowoczesne platformy danych dla banków. Rozmowa z Bartłomiejem Wlazłowskim, Executive Business Partner, Goldenore

Trzema najważniejszymi płaszczyznami konkurencji, nie tylko w bankowości, są: cena, doskonałość operacyjna (ang. operational excellence) oraz tzw. customer intimacy, co w wolnym tłumaczeniu oznacza zażyłość z klientem. W dłuższej perspektywie wojna cenowa nie buduje przewagi konkurencyjnej, wpływa zaś na obniżenie wyników finansowych oraz nie pozwala zbudować relacji z wartościowym klientem – kiedy pojawi się niższa cena, taki klient zmienia partnera. Dlatego należy konkurować na pozostałych dwóch obszarach. Podczas Banking Forum odbyło się wiele rozmów, paneli i prezentacji o klientocentryczności, czyli idei czy modelu działania banku i odpowiedniej optymalizacji procesów operacyjnych, aby w jak najlepszy i najpełniejszy sposób obsłużyć klienta. Dzięki temu mamy szansę zdobyć jego zaufanie i przekonać go, że nasz bank jest w stanie najlepiej, najsprawniej i najbezpieczniej zaspokoić jego potrzeby i spełnić oczekiwania, nawet przy wyższych cenach. A stąd jest już bardzo blisko do zażyłości.

Jednak to nie zawsze wystarczy. Klienci w obecnych czasach zmieniają swoje oczekiwania i kryteria, według jakich oceniają bank. Już nie wystarczy stabilność i bezpieczeństwo finansowe, efektowna (i efektywna) aplikacja mobilna czy dobre oprocentowanie lokat i kredytów. Prostota i przejrzystość komunikacji, spójna współpraca w wielu różnorodnych kanałach, działanie w czasie rzeczywistym (tu i teraz), a przede wszystkim dopasowanie propozycji do oczekiwań, potrzeb i możliwości Klienta to tylko niektóre z wyzwań, z jakimi muszą mierzyć się obecnie nie tylko banki, ale również inne instytucje działające w branży finansowej.

Aby skutecznie realizować strategię "klientocentryczności", niezbędne jest ciągłe gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie codziennie napływających informacji – tak z rynku jak i od klienta. Ponieważ ich wolumen, skala i złożoność jest ogromna i cały czas dramatycznie rośnie , krytyczne jest skorzystanie z nowoczesnych platform danych. Tutaj prym wiodą wielkie BigTechy jak Google, Amazon, Facebook czy Apple, które skrzętnie gromadzą, przetwarzają i analizują ogromne ilości danych o swoich klientach. I coraz śmielej zaczynają wchodzić "z butami" na rynek bankowy, co stawia banki w niekomfortowej sytuacji. Dla banków oznacza to, że inwestycja w nowoczesne platformy danych to za chwilę nie będzie możliwość budowanie przewagi konkurencyjnej, potrzeba chwili czy moda, ale krytyczna konieczność, aby z sukcesem konkurować na rynku.

Czym jest Data Fabric?

Mówiąc językiem technicznym, Data Fabric to rodzaj architektury informatycznej pozwalającej na łatwiejszy i bardziej intuicyjny dostęp do wszelkich danych zgromadzonych i przetwarzanych w systemach IT. Jest to zestaw narzędzi, które umożliwiają organizacji zarządzanie posiadanymi danymi, niezależnie od miejsca, modelu czy formy ich przetwarzania i przechowywania. Pozwala to uczynić te dane jak najbardziej użytecznymi dla możliwie szerokiej grupy użytkowników biznesowych, przy zachowaniu odpowiedniej polityki dostępu i poufności. Narzędzia tworzące data fabric można ogólnie uszeregować w 6 obszarów, precyzujących ich zastosowanie:

Zarządzanie danymi (data management) Pozyskiwanie danych (data ingestion) Procesowanie/przetwarzanie danych (data processing)Orkiestracja danych (data orchestration) Odkrywanie/odnajdywanie danych (data discovery) Dostęp do danych (data acesss)

Jest to dość nowy trend na rynku IT: według firmy badawczej Gartner do 2024 roku 25% firm dostarczających rozwiązania związane z zarządzaniem danymi stworzy i dostarczy kompletny zestaw narzędzi do stworzenia takiej architektury, podczas gdy obecnie jest to tylko 5%.

Dlaczego narzędzia z obszaru data fabric stają się coraz bardziej popularne?

Kiedyś ilość i złożoność używanych systemów i aplikacji w bankach była znacznie mniejsza. Ponadto potrzeby analityczne i raportowe były mniej kompleksowe. W chwili obecnej stopień skomplikowania środowisk informatycznych w bankach jest tak ogromny, że bez nowoczesnych, niezawodnych i wysokowydajnych rozwiązań IT żaden bank nie może skutecznie działać. Jednak same, nawet najbardziej nowoczesne, autonomiczne i chmurowe aplikacje i systemy nie zapewnią sukcesu. Są one tylko (lub aż) źródłem danych i narzędziem dla użytkowników – od szeregowych pracowników, przez specjalistów aż po managerów.

I dla tych osób coraz częściej pojawia się wyzwanie związane z barierą korzystania z tych rozwiązań. Coraz więcej funkcjonalności, specjalizacja użycia, coraz większe skomplikowanie wymiany danych (słynne "silosy") czy wyspecjalizowane interfejsy powodują, że może używać ich wąska (i przez to bardzo wysoko opłacana i trudno dostępna) grupa ekspertów. Z tego też powodu, "obłożenie" tych osób zaczyna być wąskim gardłem dla wdrażenia omówionych wcześniej strategii konkurencyjnych. A jeśli do tego dołożymy jeszcze kolejny wymiar związany z wzrostem wykorzystania chmury obliczeniowej (a czasem nawet więcej niż jednej) to sytuacja staje się coraz bardziej krytyczna.

Stąd pojawiła się potrzeba "zdemokratyzowania" dostępu do danych dla szerokiego grona użytkowników i takiego ułatwienia korzystania z nich, aby zgromadzone dane były łatwiej dostępne i bardziej efektywnie wykorzystane oraz nie wymagały polegania na wiedzy i zaangażowaniu wysokospecjalizowanych ekspertów. Dotyczy to w szczególności takich zastosowań jak analityka, business intelligence czy uczenie maszynowe.

Jakie są przykłady praktycznego zastosowania Data Fabric?

Z powodów o którym mówiłem wcześniej, praktyczne zastosowania Data Fabric zdążyły się już pojawić wszędzie tam, gdzie jest wysoki potencjał danych, a ich dostępność i analiza były kosztowne i utrudnione dla szerszego grona użytkowników. Przypadki takie można podzielić na kilka obszarów związanych głównie z:

Zarządzaniem i optymalizacją modeli uczenia maszynowego (machine/deep learning), głównie w obszarach CRM i ryzyka bankowego Wdrażaniem polityki i organizacji zarządzania danymi (data governance) Likwidacją silosów danych i wdrażaniem regulacji branżowych (np. GDPR) Ulepszaniem i wzbogacaniem istniejących modeli analitycznych np. związanych z utrzymaniem klienta czy propozycjami marketingowymi.

W każdym z tych obszarów, Data Fabric pozwolił na lepsze zarządzanie dostępem i korzystaniem z danych dla szerszego grona użytkowników, co w rezultacie pomogło poprawić efektywność prowadzenia biznesu, zwiększyć produktywność pracowników, zdobyć nowych klientów, poprawić jakość obsługi lub lepiej dostosować się do regulacji branżowych.

Kiedy należy rozważyć wdrożenie Data Fabric?

Przede wszystkim, nie można traktować data fabric jako panaceum na wszystkie bolączki i niedogodności obecnej architektury i trudności w korzystaniu z danych. Nie jest to też rodzaj cudownego narzędzia lub platformy, które można wdrożyć w ciągu 2-3 miesięcy i od razu pojawią się spektakularne efekty typu ROI w ciągu 6 miesięcy. Ale wszędzie tam, gdzie widzimy nieefektywność związaną z dostępem do danych, brak polityki zarządzania nimi, trudności w optymalnej analizie danych, warto rozważyć i podjąć choćby analizę możliwości użycia data fabric.

Nie namawiam też do rozpoczynania ogromnych projektów transformacyjnych, gdzie już po 2-3 latach będzie widać efekty podjętych działań i osiągniemy stan pełnej szczęśliwości. Technologie zmieniają się bardzo szybko i coś co było prawidłowe i efektywne 3 lata temu niekoniecznie może się sprawdzać w chwili obecnej. Poza tym, brak namacalnych sukcesów i korzyści szybko zweryfikuje wsparcie decydentów i zaangażowanie zespołu, a bez tego trudno o jakikolwiek sukces.

Raczej próbowałbym znalezienia obszarów biznesowych, gdzie w stosunkowo krótkim okresie wraz z zaangażowanym zespołem interdyscyplinarnym (biznes i IT) możemy wdrożyć metody, polityki i narzędzia ułatwiające dostęp i zarządzanie danymi. Takie wybiórcze podejście pozwoli nam w sensownym budżecie i akceptowalnym czasie uzyskać realne korzyści, zdobyć wewnętrznych ambasadorów, zbudować doświadczony zespół i zebrać dobre praktyki. A dzięki temu każdy kolejny obszar, system czy proces będzie łatwiejszy do wdrożenia.

A poza tym, oczywiście warto skorzystać z wiedzy i umiejętności doświadczonych partnerów.

