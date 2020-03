Obniżka stóp procentowych. O ile zmniejszy się rata za kredyt hipoteczny?

W połowie marca Rada Polityki Pieniężnej do rekordowych poziomówobniżyła stopy procentowe. Z naszych analiz wynika, że tylko przez zmianę stawki WIBOR 3M (wskaźnik ten spada wraz ze zmianą stóp procentowych), rata kredytu mieszkaniowego w kwocie 450 tys. zł na 35 lat może się zmniejszyć o ponad 130 zł! To już realne oszczędności, ale takie kwoty dotyczą tylko tych, którzy zaciągnęli naprawdę wysokie zobowiązania na maksymalny dostępny okres. Inni powinni oddawać do banku o kilkadziesiąt złotych miesięcznie mniej.

Niedawno Komisja Nadzoru Finansowego w Rekomendacji S nakazała bankom komercyjnym, żeby do końca tego roku, każdy z nich wprowadził do swojej oferty kredyt hipoteczny z oprocentowaniem stałym. Oznacza to, że nie będzie ono zależało od warunków rynkowych, a ratę będzie można na stałe wkomponować w domowy budżet, bez obaw, że wzrośnie.

Jednak prawie wszyscy klienci banków, którzy mają już kredyt hipoteczny, muszą zmagać się z oprocentowaniem zmiennym, czyli liczyć się z tym, że rata zobowiązania wzrośnie lub zmaleje.

Tak naprawdę koszty kredytów hipotecznych (a także wszystkich innych – kredytów gotówkowych, kart kredytowych czy chwilówek) i stopy procentowe to system naczyń połączonych.

Na szczęście decyzja RPP zadziałała na korzyść kredytobiorców. Raty nie wzrosną, za to po obniżce stóp będą malały. Dlaczego? Stopa referencyjna, która została obniżona z 1,5 proc. do 1 proc. bezpośrednio wpływa na wysokość WIBOR-u. A z kolei na stawce WIBOR (głównie 3M) banki opierają oprocentowanie kredytów hipotecznych. Jeśli więc maleją stopy, to obniża się WIBOR, a w konsekwencji raty kredytów.

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie po obniżce stóp

Przygotowaliśmy symulację rat kredytów dla trzech przypadków:

• 100 tys. zł na 20 lat,

• 300 tys. zł na 30 lat,

• 450 tys. na 35 lat (czyli na maksymalny dostępny okres).

Zakładamy, że marża kredytu (która również jest składnikiem oprocentowania) się nie zmieni, obniżeniu ulega tylko stawka WIBOR 3M. Przez naprawdę długi czas utrzymywała się on na poziomie 1,71 proc. i tak było jeszcze przed 3 marca, czyli dzień przed tym, kiedy w Polsce pojawił się pacjent "zero" zarażony koronawirusem. Potem WIBOR delikatnie spadał. Aktualnie utrzymuje się na poziomie 1,5 proc., a prognozujemy, że w związku z obniżeniem stóp procentowych, może on spaść nawet do 1,2 proc. i taką stawkę przyjęliśmy do wyliczeń.

BYŁO WIBOR 3M 1,71% 1,71% 1,71% marża banku 1,80% 1,80% 1,80% kwota kredytu 100 tys. zł 300 tys. zł 450 tys. zł okres kredytowania 20 lat 30 lat 35 lat rata 580,47 zł 1 348,81 zł 1 862,42 zł JEST (18.03.2020 r.) WIBOR 3M 1,50% 1,50% 1,50% marża banku 1,80% 1,80% 1,80% kwota kredytu 100 tys. zł 300 tys. zł 450 tys. zł okres kredytowania 20 lat 30 lat 35 lat rata 569,74 zł 1 313,87 zł 1 808,04 zł zmiana raty -10,74 zł -34,94 zł -54,38 zł BĘDZIE WIBOR 3M 1,20% 1,20% 1,20% marża banku 1,80% 1,80% 1,80% kwota kredytu 100 tys. zł 300 tys. zł 450 tys. zł okres kredytowania 20 lat 30 lat 35 lat rata 554,60 zł 1 264,81 zł 1 731,83 zł prognozowana zmiana raty -25,88 zł -84,00 zł -130,59 zł

Jak widać, im wyższa kwota i dłuższy okres, tym więcej aktualnie można na racie zaoszczędzić. Jeśli spłacamy kredyt hipoteczny w kwocie 450 tys. zł na 35 lat, to teraz możemy płacić nawet o 130 zł mniej!

Najtańszy kredyt hipoteczny w historii to teraz rzeczywistość, a kredytobiorcy mogą cieszyć się z naprawdę taniego pieniądza. W obecnej sytuacji gospodarczej osoby zainteresowane kredytem hipotecznym powinny zastanowić się nad tym, czy opłaca im się decydować na oprocentowanie stałe.

Takie oferty zazwyczaj są droższe, bo bank bierze na siebie ryzyko zmian na rynku, natomiast kredytobiorca ma stałą ratę kredytu hipotecznego. Warunki aktualne są jednak takie, że zawirowania są korzystne dla klientów i pozwalają realnie obniżyć im wysokość raty.

