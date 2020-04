Tarcza antykryzysowa. Największy odpływ z krajowych TFI w historii. Ubyło już 12 mld zł

"Klienci masowo wypłacali swoje oszczędności" - wynika z raportu Analizy.pl omawianym przez Polską Agencję Prasową. Jak informuje portal "falę odkupień odnotowały przede wszystkim fundusze dłużne, które to w ostatnich dwóch latach cieszyły się największym powodzeniem".

W sumie saldo to 12 mld zł na minusie. Dane wciąż spływają, ale - jak wskazują Analizy.pl - wszystko wskazuje, że w ujęciu wartościowym ostateczny bilans będzie gorszy niż w najsłabszym w historii miesiącu to jest w styczniu 2008 roku. Wówczas to z funduszy klienci wypłacili 11,5 mld zł.