Technologiczna (r)ewolucja w bankach. Na razie tylko w tych największych

Udział wydatków na inwestycje w innowacje technologiczne rośnie. Są one jednak skoncentrowane w grupie ośmiu największych i najbardziej zyskownych banków. W 2018 roku grupa ta odpowiadała za 81 proc. wydatków na innowacje. Banki inwestują głównie w automatyzację i cyfryzację istniejących procesów biznesowych. Rozwiązania kupują od firm zewnętrznych, rzadkiej wykorzystują zasoby własne.

– Banki kładą nacisk przede wszystkim na rozbudowę infrastruktury IT, wykorzystują też duże zasoby danych. Kilka w procesach biznesowych wspiera się sztuczną inteligencją – wylicza prezes Czerwińska.

– Banki poszukują przestrzeni do kreowania dodatkowego wyniku finansowego – tłumaczy prezes Czerwińska. – Z drugiej strony inwestowanie w nowe technologie wymaga znacznych zasobów. Jestem jednak spokojna – polski sektor bankowy podoła wyzwaniu. Większy problem mogą mieć małe banki i tu może dochodzić do konsolidacji czy przejęć. Jednak nowe technologie nie są dziś kwestią wyboru, to konieczność – zapewnia Teresa Czerwińska.