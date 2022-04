Ukraiński IBOX BANK podwyższa kapitał zakładowy i staje się bankiem drugiej grupy

Nawet pomimo wojny bank kapitalizuje wszystkie dochody i staje się bankiem drugiej grupy. Takie inwestycje to nasz wkład w stabilność gospodarki Ukrainy w stanie wojennym. Kolejność realizacji naszej strategii i płynne skalowanie pozwala nam wykazywać znaczący wzrost wszystkich kluczowych wskaźników. W ciągu ostatnich kilku lat wartość aktywów IBOX BANK wzrosła prawie czterokrotnie, co przyczyniło się do wzrostu i przekształcenia w bank średniej wielkości - powiedziała Alona Shevtsova, akcjonariusz i przewodnicząca rady nadzorczej IBOX BANK.