W czym może pomóc doradca kredytowy?

Kojarzy się go powszechnie przede wszystkim ze wsparciem w zakresie kredytów hipotecznych, ale w rzeczywistości zakres jego kompetencji może być znacznie szerszy. Chcielibyśmy pokrótce omówić go w tym artykule, tak, aby każdy mógł podjąć świadomą decyzję w tym zakresie, prowadzącą do zaciągnięcia zobowiązania na najlepszych możliwych warunkach.

Czym zajmuje się doradca kredytowy?

We wstępie pojawiło się słowo "pomoc" w kontekście doradcy i kredytów, ale samo w sobie niewiele ono mówi. Co więc się na rzeczoną pomoc składa? Przede wszystkim dokładna analiza sytuacji, w której znajduje się dany klient, obliczenie jego zdolności kredytowej, zweryfikowanie historii kredytowej i ustalenie planu działania. Dobry doradca, taki jak na przykład https://habza.com.pl/ , nie stosuje utartych schematów, a zamiast tego skupia się na potrzebach i wymaganiach konkretnego klienta.

­Po ustaleniu indywidualnego planu działania przychodzi czas na wyszukanie właściwych ofert kredytów lub pożyczek. Doradcy posiadają aktualną wiedzę na temat ofert wszystkich czołowych banków, w związku z tym są w stanie szybko i skutecznie namierzyć taką, która będzie najlepiej dopasowana do okoliczności. Robienie tego samodzielnie nie dość, że byłoby bardzo czasochłonne, to jeszcze nie mielibyśmy gwarancji, że czegoś nie pominęliśmy bądź nie popełniliśmy błędu w obliczeniach. Co więcej, doradcy mogą prowadzić negocjacje z bankiem w imieniu klienta, aby uzyskać jeszcze lepsze parametry zobowiązania i, co za tym idzie, obniżyć jego ostateczny koszt.