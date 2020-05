Zmiany w zarządzie Alior Bank. Krzysztof Bachta złożył rezygnację

Krzysztof Bachta złożył rezygnację z dniem 12 maja 2020 r. i została ona przyjęta. Tego samego dnia rada nadzorcza banku powołała do zarządu Iwonę Dudę, powierzając jej stanowisko wiceprezesa zarządu oraz kierowanie pracami zarządu, poinformował bank w komunikacie .

Co więcej, rada nadzorcza upoważniła przewodniczącego rady Tomasza Kulika do podpisania wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na powołanie Iwony Dudy na prezesa zarządu banku.