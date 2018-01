Paweł Surówka, prezes PZU SA: nasza obecność w Davos jest dobrze oceniania przez inwestorów

Fot. materiały prasowe Paweł Surówka, prezes zarządu PZU SA.: Miałem przyjemność poznać wiele ciekawych osób. Mieliśmy dużo spotkań z firmami, i to zarówno z konkurentami globalnymi, jak i ewentualnymi partnerami.

Tomasz Machała Wirtualna Polska: Coś ciekawego w sensie idei, lub kogoś ciekawego w sensie osoby spotkał pan w Davos?

Paweł Surówka, prezes zarządu PZU SA.: Miałem przyjemność poznać wiele ciekawych osób. Mieliśmy dużo spotkań z firmami, i to zarówno z konkurentami globalnymi, jak i ewentualnymi partnerami. Szczególnie inspirujące było spotkanie z udziałem najbardziej innowacyjnych inwestorów rynku venture capital, m.in. obecnych w obszarze nowych technologii finansowych, chociażby w blockchainie, czy też w powstaniu nowej waluty dla osób ubogich.

Ewentualna współpraca mogłaby dać z jednej strony możliwość poszerzenia działalności PZU, a z drugiej strony wpisałaby się w strategię rozwoju Grupy PZU jako jednej z najbardziej innowacyjnych firm na świecie. Tu - w Davos - faktycznie są osoby, które są w samej czołówce światowej.

T.M: Czy te spotkania pobudzają innowacyjne myślenie w pana głowie, czy one sprawią, że to się przełoży na łatwość realizacji strategii, bo pan przyjedzie z kontaktami, które uruchomią realizację?

P.S: Stanowczo to drugie. Wiele z tych spotkań kończy się tym, że umawiamy się na kolejne rozmowy już w Polsce. Nawet w dwóch przypadkach rozmawiałem o tym, żeby fundusze, które oceniam jako światową czołówkę, zainwestowały w Polsce. Jest to coś, co może przekuć się na konkretne efekty.

T.M: Czy według pana dla Polski istotna jest w tym roku obecność i Prezydenta i Premiera w Davos? Pan także uczestniczył przynajmniej w niektórych spotkaniach pana Prezydenta i Premiera.

P.S: Jest to niesamowicie ważne. Większość osób, z którymi rozmawiałem, bardzo pozytywnie ocenia fakt, że Polska jest tak szeroko reprezentowana. Oznacza to, że jesteśmy otwarci na inwestorów oraz na kontakty międzynarodowe. Odbierają to jako zaproszenie. Widzę to, zarówno na spotkaniach oficjalnych jak i prywatnych, że Polska traktowana jest coraz częściej jako miejsce, w którym można by zintensyfikować starania inwestycyjne.

T.M: Gdy się pan spotyka z tymi globalnymi konkurentami, którzy z racji skali są oczywiście bogatsi, to ma pan też poczucie, że wyprzedzają pana firmę, no nie tylko finansowo, co oczywiste, ale jeśli chodzi o innowacje, nowe pomysły? Czy wcale niekoniecznie? Czy to PZU jest w forpoczcie światowej?

P.S: Na pewno nie mamy kompleksów. Oczywiście, inna jest skala i być może czasami zasoby, ale przecież kluczowa nie jest liczba projektów i włożone w nie środki, tylko jakość tych projektów. Jest to też pewnego rodzaju odwaga, żeby myśleć i potrafić dostosować się do tego, co nadchodzi. Często ogromna skala może być przeszkodą.

Wczoraj rozmawiałem z osobą, która prowadziła Commerzbank. Mówiliśmy o tym, jak polskie banki wyprzedziły ich niemieckie matki. Po prostu nie musiały powtarzać inwestycji w infrastrukturę, która istniała już w Niemczech, tylko od razu weszły w to, co najbardziej innowacyjne. Fakt, że mamy - jak na naszą polską skalę - duże zasoby, nie ciągniemy za sobą ogona globalnej struktury, którą trzeba by było dostosować, daje nam możliwość, że w niektórych dziedzinach, które musimy bardzo dokładnie wybrać, możemy naprawdę robić rzeczy topowe na skalę światową.

Było mi bardzo miło, jak zauważyłem, że kilka osób znało naszą strategię. Dostałem dużo wyrazów uznania. Wiele osób uważało, że bardzo trafnie analizujemy nasz rynek i wyciągamy odpowiednie wnioski. Naprawdę jestem tym zbudowany.