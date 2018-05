Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Największa konferencja biznesowa w tej części Europy

Już 14 maja w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek w Katowicach rozpoczyna się największa konferencja biznesowa Europy Centralnej - Jubileuszowy, 10. Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC). Kto weźmie w nim udział? Jakie są najważniejsze fakty i informacje związane z wydarzeniem?

A – AGENDA

Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach powstaje w dialogu i poprzez wymianę opinii z partnerami, ekspertami, autorytetami. Cechuje ją aktualność i adekwatność zagadnień debat wobec sytuacji w Europie, Polsce i świecie. Każdego roku tworzeniu zakresu tematycznego przyświeca chęć wskazywania nowych kierunków myślenia o przyszłości Europy i włączania w publiczny dyskurs tematów, w których tkwi jeszcze nie w pełni odkryty potencjał.

W programie Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2018 znajduje się ponad 150 debat ujętych

w kilkunastu blokach tematycznych.

B – BIZNES

To głównie dla reprezentantów biznesu, top menedżerów, zarządzających największymi korporacjami, przedstawicieli średnich i małych firm, przedsiębiorców z doświadczeniem i rozpoczynających własną działalność, organizowana jest w Katowicach największa konferencja biznesowa Europy Centralnej.

10. Europejski Kongres Gospodarczy cieszy się rekordowym zainteresowaniem biznesu. Z końcem kwietnia, nie czekając na ostatnie dni rejestracji, chęć udziału w wydarzeniu zgłosiło ponad sześć tysięcy osób.

C – CENTRUM KONGRESOWE

Europejski Kongres Gospodarczy odbywa się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym

w Katowicach (MCK), w centrum miasta, na zrewitalizowanych terenach poprzemysłowych, w miejscu dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice” – tzw. Strefie Kultury, obok ikony Katowic – Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek – oraz innego obiektu światowego formatu – nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, a także w sąsiedztwie wyróżniającego się projektem architektonicznym Muzeum Śląskiego.

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach to wyjątkowy obiekt na mapie miejsc dedykowanych biznesowym wydarzeniom w Polsce. Wyróżnia się postindustrialna? estetyka? oraz użytecznym designem. To miejsce łączące funkcje: kongresowa?, konferencyjna?, wystawiennicza?, targowa? i widowiskowa?. Obiekt przeznaczony jest dla 15 000 użytkowników i wraz ze Spodkiem stanowi jedna? z największych aren spotkań kongresowo-wystawienniczych i widowiskowo-sportowych w kraju.

D – DEBATA

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach to otwarta debata wielu środowisk. Reprezentatywne grono decydentów, wysoki poziom merytorycznych dyskusji, różnorodność – często niełatwych – tematów sprawiły, że wydarzenie stało się forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji

o przyszłości Europy.

E – EUROPEAN START-UP DAYS

European Start-up Days to dwudniowa konferencja, która po raz trzeci towarzyszy Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w Katowicach. Jest pierwszym tak dużym wydarzeniem łączącym start-upy i korporacje oraz organizacje wsparcia biznesu. Celem imprezy jest integracja środowiska młodych przedsiębiorców z ekspertami, prezesami dużych spółek, inwestorami i odnoszącymi sukcesy biznesmenami. 15-16 maja br., w debatach, wystąpieniach i prezentacjach European Start-up Days udział wezmą wizjonerzy, prekursorzy innowacyjnych rozwiązań i odnoszący sukcesy przedsiębiorcy różnych branż.

F – FORA MIĘDZYNARODOWE

Fora gospodarcze Europa Centralna–Afryka, Indie-Polska oraz ASEAN-Unia Europejska – to wybrane

z wydarzeń towarzyszących 10. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Zapoczątkowana

w poprzednich latach formuła międzynarodowych forów gospodarczych z roku na rok zyskuje większą skalę. Program tegorocznych debat w Katowicach obejmuje także panele poświęcone relacjom gospodarczym Europy i Japonii oraz Polski i Chin, Niemiec, USA i Zachodniego Bengalu.

G – GŁÓWNE NURTY TEMATYCZNE

Wśród głównych nurtów tematycznych 10. Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach znajdują się: kształt nowej Europy, rewolucja technologiczna, digitalizacja, energetyka w Europie, inwestycje, energia dla klimatu, wolny handel w Europie i na świecie oraz miasta i metropolie europejskie.

H – HISTORIA

Pierwszy Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach odbył się w maju 2009 roku i zgromadził ponad trzy tys. osób. W roku 2010 liczba uczestników drugiej edycji wydarzenia sięgnęła już pięciu tys. Przez pierwsze lata wydarzenie miało kilka, a nawet kilkanaście aren zlokalizowanych w hotelach, urzędach, instytucjach w mieście. Od 2015 roku Europejski Kongres Gospodarczy odbywa się

w gmachu Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach oraz Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek. Na 10. jubileuszowym Europejskim Kongresie Gospodarczym spodziewanych jest ponad dziewięć tys. gości z całego świata.

I – INAUGURACJA

Rozpoczęcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach to czas wystąpień gości specjalnych oraz początku debat na kluczowe kwestie z agendy wydarzenia. Sesja inauguracyjna 10. Europejskiego Kongresu Gospodarczego poświęcona będzie wizji nowej Europy. Uczestnicy debaty odpowiedzą na pytania o to jaka będzie Unia Europejska za 10 lat? Poddadzą dyskusji przyszłość strefy euro, bloki i sojusze państw wewnątrz Unii oraz otoczenie UE, czynniki zewnętrzne kształtujące europejskie realia i perspektywy rozwojowe (Rosja, Turcja, Bliski Wschód, migracje).

J – JAKOŚĆ

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach gromadzi reprezentantów biznesu, prezesów największych firm, naukowców i praktyków, decydentów mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne oraz polityków i ekspertów z kraju, Europy i świata. Wśród gości wydarzenia każdego roku znajdują się komisarze unijni, politycy i dyplomaci, globalni inwestorzy i menedżerowie największych firm. Dobór ekspertów i tematów stanowi gwarancję najlepszej jakości kongresowych debat.

K – KATOWICE

Od pierwszej edycji, Europejski Kongres Gospodarczy odbywa się w Katowicach. Mimo propozycji otrzymanych z innych miast, organizator konsekwentnie zaprasza do stolicy Górnego Śląska na największą w Europie Centralnej konferencję biznesową. Katowice zmieniają swój poprzemysłowy wizerunek na dynamicznie rozwijającego się, prężnie działającego gospodarza wielkich wydarzeń

i imprez o światowej skali. Skalę przeprowadzonych w mieście inwestycji zauważają uczestnicy Europejskiego Kongresu Gospodarczego, czego dowodzą przeprowadzane każdego roku po zakończeniu wydarzenia badania opinii.

L – LIDERZY PRZYSZŁOŚCI

Liderzy Przyszłości (EEC – Leaders of Tomorrow) to projekt, którego celem jest kreowanie

i promowanie aktywnej postawy obywatelskiej oraz zwiększenie zaangażowania młodych osób

w życiu publicznym. Pomysł zainicjowany w 2015 roku, rozwijany w kolejnych edycjach Europejskiego Kongresu Gospodarczego, oferuje studentom wykłady otwarte, możliwość udziału w charakterze prelegenta dyskusji lub słuchacza oraz współpracy przy organizacji wydarzenia.

M – METROPOLIA

Jubileuszowa, 10. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędzie się w Katowicach, będących siedzibą działającej od stycznia br. Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W jej struktury weszło 41 miast i gmin. Żyje w nich ponad 2,3 mln mieszkańców, na ich terenie działa ponad 240 tys. firm i przedsiębiorstw, które wytwarzają ok. 8 proc. PKB naszego kraju. To nie tylko tradycyjny przemysł wydobywczy czy stalowy, ale również nowoczesne technologie związane m.in. z branżą automotive, IT czy medycyną.

N – NAGRODY

Podczas 10. Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach odbędzie się wręczenie wyróżnień w siódmej edycji ogólnopolskiego plebiscytu Top Inwestycje Komunalne oraz w konkursie Inwestor bez granic, który nagrodzi zagraniczne firmy inwestujące swój kapitał w Polsce oraz polskie firmy zdobywające światowe rynki.

O – ORGANIZATOR

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP SA.

P – PRELEGENCI

Najważniejsze postacie europejskiej sceny politycznej, naukowej i biznesowej, top menedżerowie największych firm, eksperci, praktycy, naukowcy, publicyści – tworzą grono prelegentów Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Każdego roku, w ponad 100 sesjach tematycznych, swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się kilkuset ekspertów. Jubileuszowa, 10. edycja zakłada ponad 150 debat z udziałem 900 panelistów.

R – RADA PROGRAMOWA

Nad merytorycznym kształtem i jakością agendy Europejskiego Kongresu Gospodarczego

w Katowicach czuwa Rada Programowa EEC pod przewodnictwem Jerzego Buzka, posła do Parlamentu Europejskiego, byłego przewodniczącego PE oraz premiera RP.

S – SPODEK

Katowicki Spodek to unikalny w skali kraju obiekt z bogatą historią wydarzeń rozrywkowych, sportowych i wystawienniczych. Oddany do użytku w 1971 roku, wpisał się na stałe w krajobraz Śląska i stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych ikon architektury w Polsce. Hala Widowiskowo-Sportowa Spodek będzie miejscem inauguracji 10. Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, a także przestrzenią dla dwudniowego spotkania European Start-up Days.

T – TRZY DNI

Przygotowania do Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach trwają cały rok. Przez trzy dni przy wydarzeniu od strony organizatora, dostawców usług, ochrony, itp. pracuje około trzech tys. osób. To też najlepszy w roku czas dla katowickich hoteli i korporacji taksówkowych.

U – UNIJNI KOMISARZE

Każdego roku, na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, obecni są unijni dygnitarze. Gośćmi specjalnymi 10. edycji największej konferencji biznesowej Europy Centralnej będą Andrus Ansip, komisarz ds. jednolitego rynku cyfrowego, premier Estonii w latach 2005-2013, Miguel Arias Ca?ete, komisarz ds. klimatu oraz Cecilia Malmström, komisarz ds. handlu.

W – WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach to debaty, spotkania, a także szereg wydarzeń towarzyszących. Agenda 10. edycji wydarzenia obejmuje m.in.: międzynarodowe fora gospodarcze, dwudniową konferencję European Start-up Days, gale z nagrodami Top Inwestycje Komunalne

i Inwestor bez granic oraz wieczorne bankiety.

Z – ZASIĘG

W Europejskim Kongresie Gospodarczym udział biorą komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci oraz przedstawiciele świata mediów. W opiniotwórczym gronie prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy, tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane. Nad przekazami medialnymi każdego roku pracuje ok. pół tysiąca dziennikarzy reprezentujących ok. 200 redakcji.