Emerytury dla opozycjonistów. Senat proponuje dodatkowe rozwiązania

Senatorowie w trakcie dyskusji nad ustawą zaproponowali również uzupełniające przepisy, które znajdą się w innych ustawach. Choćby takie, które pozwolą zaliczyć okres przebywania w więzieniu do stażu pracy , uwzględnianego przy nabywaniu prawa do emerytury oraz wysokości świadczenia.

Senator Magdalena Kochan podkreśliła, że taki zapis musi znaleźć się w innych ustawach, stąd inicjatywa senatorów. Budżet miałby pokryć składki do wysokości średniej krajowej za okres, w którym opozycjonista był objęty represjami (na przykład był więziony lub zwolniono go z pracy z powodów politycznych).

Obecnie przy obliczaniu stażu pracy ten okres składkowy przeliczany jest przy użyciu współczynnika 0. Czyli de facto do stażu pracy się zalicza, ale już nie do wysokości emerytury. Senat chce to zmienić. - Temat jest otwarty - tak o pomyśle mówił wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed.