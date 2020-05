wiadomości Krzysztof Janoś 55 minut temu

Emerytury i renty w górę. Zobacz ile więcej możesz dostać. Znamy poziom waloryzacji

W tym roku wszystko co zebraliśmy na naszych kontach w ZUS zostanie podniesione o blisko 6 proc. W zeszłym roku było to ponad 9 proc. Warto jednak pamiętać, że wtedy pobito kilkunastoletni rekord, a w 2014 było to zaledwie 2 proc.

