Likwidacja OFE. Co to oznacza dla Polaków?

W środę na posiedzeniu rządu "przyklepany" został drugi, ostateczny rozbiór OFE. Pieniądze zgromadzone w funduszach mają trafić na Indywidualne Konta Emerytalne.

Rząd mówi o "prywatyzacji" środków, o "zwróceniu pieniędzy Polakom" i o "10 tys. zł dla każdego". A co to oznacza w praktyce?

Rzeczywiście, średnio każdy Polak ma zgromadzone w OFE 10 tys. zł. Jedni więcej, inni mniej, ale pozostańmy już przy tych 10 tys. zł. Po likwidacji OFE gdzieś te pieniądze będą musiały trafić.

Każdy Polak będzie mógł sam zdecydować, co z nimi zrobić. Ma dwie opcje do wyboru. Nazwijmy je "opcja IKE" i "opcja ZUS". Pierwsza - automatyczna - to transfer środków do Indywidualnego Konta Emerytalnego.

Ale nie pełna kwota, tylko pomniejszona o 15 proc. Ten, kto miał w OFE 10 tys. zł, na IKE będzie już więc miał 8,5 tys. zł. To swoista prowizja, którą pobiera państwo pod nazwą "opłaty przekształceniowej".

Koniec OFE. Średnio po 10 tys. zł dostaniemy na konto. Minus podatek

Dlaczego? Władza tłumaczy, że to w sumie żadna strata, bo przecież gdyby te pieniądze zostały w OFE (a później zgodnie z obowiązującym mechanizmem suwaka przekazane do ZUS), to później zostałyby wypłacone w formie comiesięcznej emerytury. A ta jest opodatkowana, więc pieniądze prędzej czy później trafiłyby do budżetu państwa.

Ale lepiej prędzej, bo można je wykorzystać na spełnienie obietnic wyborczych i realizację rozbudowanych programów socjalnych. Gdyby "opcję IKE" wybrało 80 proc. Polaków, to do budżetu z tytułu opłaty przekształceniowej może wpłynąć nawet 18-19 mld zł, rozłożone na 2020 i 2021 rok.

No dobrze, ale co z tymi pieniędzmi, które będą leżały na IKE? Dalej będą inwestowane przez te same firmy, co w OFE. Tyle że tuż przed emeryturą będziemy mogli sami nimi dysponować. Albo wypłacić całą gotówkę w wieku 60 lat, albo zostawić ją na "jesień życia". I co miesiąc sobie z niej pobierać dodatek do emerytury z ZUS.

Co istotne, w przypadku śmierci środki zgromadzone w IKE będą dziedziczone. W przeciwieństwie do tych z ZUS.

No właśnie, teraz druga opcja - ZUS. Żeby ją wybrać, trzeba już będzie się pofatygować i złożyć odpowiedni wniosek. Wtedy jednak państwo nie zabierze opłaty przekształceniowej i wspomniane 10 tys. zł w całości zostanie przelane na konto w ZUS.

To powiększy zgromadzony przez lata pracy kapitał, który po ukończeniu 60 (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) będzie wypłacany w formie emerytury. Comiesięczne świadczenie będzie jednak opodatkowane normalną stawką podatku dochodowego, więc państwo i tak swoją działkę dostanie.

W przeciwieństwie do pieniędzy zgromadzonych w IKE, środki w ZUS nie są dziedziczone. W przypadku śmierci więc zgromadzona przez 40 lub więcej lat składka emerytalna przepada. I zostaje w kasie ZUS.

Likwidacja OFE nie ma więc wiele wspólnego z obowiązującymi od niedawna Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. PPK ma w zasadzie zastąpić OFE, tyle że ma być w pełni prywatne. Mechanizm będzie podobny do tego w "opcji IKE".

