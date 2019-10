Na emeryturę oszczędzamy w PZU. Co trzecia umowa PPK u największego ubezpieczyciela

– PZU zapewnia pracodawcom wszechstronną pomoc we wdrażaniu PPK oraz ich obsłudze na co dzień. Pracownikom oferuje nowoczesny system internetowy, dzięki któremu mogą na bieżąco kontrolować swoje oszczędności, a także benefity w postaci m.in. wysokich zniżek na ubezpieczenia czy darmowych badań lekarskich – mówi wiceprezes TFI PZU Marcin Żółtek, który odpowiada w Grupie PZU za Pracownicze Plany Kapitałowe.

– To oznacza, że już około 600 pracodawców uznało PZU za najlepszą instytucję do zarządzania PPK w swojej firmie i postanowiło powierzyć nam oszczędności pracowników – podkreślał.

Już w maju PZU uruchomił internetowy serwis e-PPK, służący do zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK oraz do bieżącej obsługi Planów. Bezpłatny i przyjazny dla użytkowników serwis umożliwia pracodawcom przekazywanie list pracowników, ich wpłat i dyspozycji.

Dodatkowe benefity to vouchery na zakupy w popularnej sieci dyskontów spożywczych, w sieci stacji paliw lub bilety do kina, a także sięgające 50 procent rabaty w znanych sieciach handlowych, salonach usługowych i sklepach internetowych będących partnerami Klubu PZU Pomocni.

Specjalną ofertę dla pracowników oszczędzających w PPK przygotował również należący do Grupy PZU Alior Bank. To zwrot nawet 400 zł rocznie za płatności kartą kredytową Mastercard OK! i do 20 zł miesięcznie za płatności telefonem przy użyciu systemu BLIK, Google czy Apple Pay. To także atrakcyjne warunki prowadzenia Konta Jakże Osobistego i korzystania z karty debetowej oraz wyższe oprocentowanie na Koncie Oszczędnościowym w Alior Banku.