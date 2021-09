Nie tylko emeryci. Podwyżki dostanie także część rodzin i pracowników

Proszę o pomo... 1 godz. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

........ Dzień dobry.. ja.. Bardzo Przepraszam.. za to, że tu piszę.. . wiem, że to nie jest miejsce na to wszystko... każdy przecież ma swoje własne troski i zmartwienia.. ja po prostu... już nie mam sił..., mam na imię Anita i jestem mamą trójki moich pociech.. Ania jest w wieku 11stu lat Kamil ma 6 latek a Gabi skończyła 29 sierpnia 2 latka... kocham je nad życie To cały mój świat i moja motywacja do działania. Moje problemy rozpeczely sie gdy półtorej roku temu wzięłam kredyt 4tys na remont ich pokoikow. Na ścianach wychodził grzyb co jesień i dzieci chorowały... Ten remont musiałam zrobić bo moje pociechy systematycznie chorowaly. Nie mogłam postąpić inaczej bo było by coraz gorzej. Rata kredytu to 450pln plus rachunki... Do tego miesiąc temu straciłam pracę na skutek... Redukcji etatów przez pandemie...Ja.. Ja walczę z całych sił.. Szukam pracy i biorę każda pracę dorywcza.. Obecna sytuacja wszystko. Komplikuje a mi.. Jako samotnej. matce jest naprawdę bardzo ciężko... Jestem zmuszona poprosić tu o pomoc...blagam.. . Sama sobie nie daje już. Rady... Nie. Mam. Też.... niestety z nikąd pomocy... Będę bardzo wdzięczna za każdy dar serca.. Przepraszam...raz jeszcze najmocniej... Wstyd pisać... Po prostu.. NA TEN MOMENT POTRZEBA NAM NAJBARDZIEJ,.. JEDZENIA.. ORAZ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I... CIUSZKÓW DLA MOICH DZIECI... DZIĘKUJĘ NAJMOCNIEJ... ..Mieszkamy w Bydgoszczy na ulSienkiewicza 8/9 SGB Bank Spółdzielczy 34 9511 0000 0000 5461 3000 0010 Dziekuje po stokroć z Całego swojego serca ....Życzę wszystkim dobrego piątku Anita.