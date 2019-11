Pieniędzy na "trzynastki" nie zabraknie. Projektu PiS przyniosą budżetowi dodatkowe miliardy

"Fakt" wyjaśnia, że dodatkowy zastrzyk gotówki będzie pochodził z likwidacji tzw. limitu 30-krotności składek do ZUS. Jeśli przepisy się zmienią, najlepiej zarabiający będą płacili składki emerytalno-rentowe od całego dochodu, a nie, jak dziś, tylko do kwoty ok. 140 tys. zł rocznie (tyle mniej więcej wynosi 30-krotność średniej pensji). Projekt likwidujący to ograniczenie został w środę złożony do Sejmu. Wprawdzie jedna z partii Zjednoczonej Prawicy, Porozumienie, zapowiada, że go nie poprze, ale można się spodziewać, że PiS znajdzie sposób, by zrealizować ten zapowiadany od miesięcy projekt.