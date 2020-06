Polacy pracują krócej niż mieszkańcy UE. Ceną są niskie emerytury

Mieszkaniec Unii Europejskiej przepracuje średnio 35,9 lat, czyli nieco ponad dwa lata więcej niż Polak. Przy czym "przepracuje" oznacza w tym przypadku, że będzie zaliczany do ludności aktywnej zawodowo, niekoniecznie musi być zatrudniony przez cały ten czas. Najdłużej aktywni zawodowo będą Szwedzi i Holendrzy, odpowiednio 42 oraz 41 lat. To ponad osiem oraz siedem lat dłużej niż Polacy.

Jeszcze dłużej będą pracować obywatele krajów spoza UE uwzględnionych w badaniu Eurostatu: Szwajcarzy (42,6 lat) oraz Islandczycy (45,8 lat). Oznacza to, że Islandczyk poświęci na pracę średnio 12 lat życia więcej niż Polak. Niekoniecznie musi być zatrudniony przez cały ten okres.

W Polsce w 2017 roku obniżono wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Była to jedna ze sztandarowych obietnic, z którymi Prawo i Sprawiedliwość szło po wyborcze zwycięstwo. Tym samym przestała obowiązywać reforma z 2012 roku, która wprowadziła stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego do 67 lat bez względu na płeć.