Polacy żyją krócej niż mieszkańcy zachodniej Europy. Dlatego emerytury nie są głodowe

Eurostat, a więc europejski odpowiednik GUS, zebrał dane dotyczące przewidywanej długości życia mieszkańców różnych krajów. Najnowsze statystyki pokazują, że ciągle daleko nam do zachodniej Europy. Polacy - według wyliczeń - przeciętnie żyją kilka lat krócej niż mieszkańcy Niemiec, Francji czy Hiszpanii.

Nie są to najlepsze wiadomości z perspektywy demografii, ale już dla finansów państwa, a szczególnie ZUS-u oznacza to ulgę. Gdyby nie stosunkowo krótki przewidywany okres życia po przejściu na emeryturę, świadczenia z tego tytułu byłyby jeszcze niższe. A już teraz są bardzo niskie.

To jak to wygląda w statystykach? Przeciętna spodziewana długość życia w momencie narodzin to w Polsce niecałe 78 lat. Dla porównania średnia w Unii Europejskiej jest o 3 lata dłuższa. Z kolei w krajach posługujących się walutą euro żyje się średnio 82 lata.