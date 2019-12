Sejm: Sędziowie "emeryturę" dostaną najwcześniej po 20 latach. Sędziowie: Przepisy są dziurawe

Sędzia w stanie spoczynku otrzymuje pełne uposażenie tylko, jeśli wcześniej orzekał przez 20 lat. Jeśli tak nie było, jego "emerytura sędziowska" jest obniżana o 0,2 proc. za każdy miesiąc brakujący do pełnych 20 lat. Z zastrzeżeniem, że nie może być niższa niż emerytura lub renta z ZUS – to nowe zasady wynagradzania sędziów przyjęte przez Sejm.

"Rzeczpospolita" przypomina, że ministerstwo sprawiedliwości chce w ten sposób ograniczyć zjawisko sędziów przed czterdziestką, którzy przechodzą na "emeryturę" ze względu na stan zdrowia i co miesiąc kasują świadczenie w wysokości 6 tys. zł. Pracownik ubezpieczający się w ZUS mógłby liczyć na niespełna tysiąc złotych renty.

- Sam słyszałem o 34-letniej sędzi, która przeszła w stan spoczynku ze względu na stan zdrowia. Niedługo potem zwróciła się do prezesa sądu o wydanie zgody na pracę na uczelni. Chciała zostać wykładowcą. Prezes na szczęście odmówił – przyznaje w rozmowie z "Rzeczpospolitą" sędzia Wiesław Kozielewicz. Z drugiej strony tajemnicą poliszynela jest, że przepisy znalazły się w ustawie po to, by zdyscyplinować sędziów, którzy po kolejnych "reformach" wymiaru sprawiedliwości nie chcą sądzić i odchodzą z zawodu.