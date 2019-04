Zainwestują nasze pieniądze na emeryturę. Stopień ryzyka wyznaczy wiek

– PPK to program, który pozwala zabezpieczyć nasze emerytury. Ci, którzy mają przed sobą jeszcze dziesięć, dwadzieścia czy trzydzieści lat pracy mają szansę zadbać o godne zabezpieczenie siebie i swoich bliskich – przekonuje Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski.

PPK to dobrowolny program oszczędzania, do którego mogą przystąpić wszyscy pracownicy, którzy nie skończyli 70 lat (osoby do 55. roku życia do programu zostaną przypisane z automatu, a rezygnacja będzie wymagała złożenia deklaracji) i którzy mają odprowadzane obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne.

Co miesiąc w ramach PPK każdy z uczestników odłoży na indywidualne konto 2 proc. z pensji, a pracodawca dołoży co najmniej 1,5 proc. Wpłaty można zwiększyć do 4 proc.

Dodatkowo 240 zł rocznie – dorzuci państwo. Każdy uczestnik PPK może też liczyć na 250 zł tzw. wpłaty powitalnej.

W PPK chodzi o oszczędzanie. To nie OFE

Rozmowa z Dariuszem Selakiem, dyrektorem biura relacji z klientami w PFR Portal PPK:

Monika Rosmanowska: Co zyskają pracodawcy przystępując do PPK?

Jeżeli pracodawcy potraktują PPK nie jak kolejny obowiązek, to mają możliwość zaoferowania dodatkowego benefitu dla pracowników. Oczywiście spełniając kryteria zakładowych układów zbiorowych czy wewnętrznych regulaminów wynagradzania mogą zaoferować ponad wpłaty podstawowe, obowiązkowe dla uczestników, dodatkowe wpłaty tworząc system benefitowy. W ten sposób może pracodawca się wyróżnić oraz zwiększyć wydajność pracowników, ograniczyć ich rotację i zatrzymać tych najlepszych. PPK mogą też być argumentem, który będzie decydował o wyborze określonej firmy. Nie minimalna, ale wysoka, łącznie z dodatkową wpłatą pracodawcy – może nawet 4-procentowa, może przyciągnąć wartościowych pracowników.

A jak pracowników przekonać do PPK?

U każdego, kto choć raz słyszał o PPK na pewno pojawiły się wątpliwości, bo wciąż mamy w pamięci to, co stało się z OFE. Tymczasem oba systemy niewiele mają ze sobą wspólnego. Pamiętajmy, że PPK jest formą oszczędzania. Jak wynika z badań 80 proc. Polaków chce oszczędzać, ale 75 proc. z nas tego nie robi.

Co ważne oszczędzać będziemy w PPK nie tylko poprzez wpłaty pochodzące z własnej pensji, bo na konta PPK będą też wpływać wpłaty od pracodawców i wpłaty i dopłaty ze strony państwa. Do tych pieniędzy w każdym czasie uczestnik będzie miał dostęp. Już od pierwszego miesiąca, niezależnie od wszystkiego, każdy z nas będzie miał możliwość wypłacenia tego co odłożyliśmy sami plus 70 proc. tego, co wpłacił pracodawca. Z perspektywy pracownika PPK sprowadza się do prywatnego rachunku, do którego tylko on będzie miał dostęp.

Co dzieje się z tymi pieniędzmi?

Trafiają do instytucji finansowej zarządzających funduszami zdefiniowanej daty, z perspektywy uczestnika, środki będą gromadzone na własnym rachunku prowadzonym w ramach funduszu, który jest wyodrębniony w tzw. funduszu zdefiniowanej daty (FZD). Sposób inwestowania zgromadzonych środków jest uzależniony od wieku uczestników. Fundusz działa w oparciu o ustalone przedziały wiekowe, skupiające pięć kolejnych roczników. Na przykład do funduszu ze zdefiniowaną datą 2025 trafią osoby urodzone między 1963 a 1967 rokiem. Ta data to czas, w którym większość uczestników tego funduszu zacznie osiągać wiek emerytalny (dokładnie środkowy rocznik tego przedziału wiekowego). Im bliżej 60. roku życia, tym większa część aktywów jest lokowana w bezpieczne aktywa dłużne (obligacje, bony skarbowe). Im horyzont jest dłuższy, tym więcej pieniędzy inwestowanych jest w instrumenty udziałowe np. akcje, gdzie możemy liczyć na wyższy zysk.

Ale tu pojawia się też ryzyko.

Oczywiście. Natomiast rygorystyczne wymogi kontrolne instytucji finansowych, które obracają naszymi środkami, kwartalne raportowanie, nadzór ze strony KNF sprawia, że jest to bardzo dobrze regulowana część rynku funduszy inwestycyjnych. Każdy z nas dwa razy w ciągu roku może bezpłatnie przenieść swoje środki do dowolnie wybranego funduszu. Można też wybrać kilka funduszy.

Czy patrząc na doświadczenie innych krajów może oszacować średnie stopy zwrotu z inwestycji?

Podchodzimy do tej kwestii ostrożnie. Święta zasada mówi o tym, że dotychczasowe stopy zwrotu nie gwarantują podobnych w przyszłości. Oczywiście obserwujemy rynki zagraniczne (holenderski czy nowozelandzki), gdzie stopy zwrotu dla całego rynku pracowniczych programów oszczędnościowych wynoszą ponad 3,5 proc. Trudno jednak prognozować, jak będzie wyglądała stopa zwrotu w Polsce. Warto zwrócić uwagę, że stopa referencyjna, czyli gwarantująca dodatkowe wynagrodzenie instytucjom finansowym, prowadzącym rachunki PPK będzie ściśle określona.

Pamiętajmy też, że w PPK chodzi o oszczędzanie, a największym zyskiem pracownika są wpłaty y e strony pracodawcy oraz dopłaty ze strony Państwa

A co, gdy skończymy 60 lat? Co wówczas stanie się z naszymi pieniędzmi?

Uczestnik może pozostać w funduszu i wypłacać pieniądze przez co najmniej 10 lat (w tym czasie pozostały kapitał nadal pracuje). Może również, jeśli ma awersję do jakiegokolwiek ryzyka, przelać środki np. na lokatę bankową terminową, która będzie miała formę wypłaty zgodną z ustawą. Tych produktów jeszcze na rynku nie ma, ale powstaną. Można też wypłacić wszystkie pieniądze, ponosząc jedynie koszt podatku od zysków kapitałowych.

Najkorzystniejsza jednak jest wypłata pieniędzy w ratach. To min. 120 nieopodatkowanych rat, w których wypłacane jest to co sami odłożyliśmy na PPK, otrzymaliśmy od pracodawcy i od państwa. Oczywiście całość powiększona o zyski.

O Pracowniczych Planach Kapitałowych w Bydgoszczy

W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, by rozmawiać o PPK pojawiło się kilkudziesięciu przedsiębiorców. Wszystkie firmy biorące udział w spotkaniu zatrudniają powyżej 250 pracowników i to ona jako pierwsze w lipcu br. dołączą do programu oszczędnościowego.

Przedstawiciele firm mieli sporo pytań i wątpliwości na temat tego, jak rozmawiać z pracownikami, by przekonać ich do uczestnictwa w PPK, na jakiej podstawie zwiększać wysokość dobrowolnej wpłaty pracodawcy na konto pracownika oraz jak będę inwestowane pieniądze i czy istnieje ryzyko inwestycji nietrafionych.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące PPK, a także kalkulator w którym można obliczyć ile zarobimy dołączając do PPK, można znaleźć na stronie: mojeppk.pl

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące