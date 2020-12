ZUS. System do wypłaty emerytur przeciążony. Wejdzie praca zmianowa

ZUS bije rekordy. W danych nie widać kryzysu

Pomóc ma wprowadzenie zmianowego trybu pracy, tak by nie wszyscy urzędnicy na raz logowali się do systemu. Nie wszyscy pracownicy chcą pracować w godzinach 12-20 i choć żadne oficjalne decyzje nie zostały podjęte, to wiadomo już, że część zgłasza sprzeciw. "GW" ustaliła nieoficjalnie, że Zakład ma wysyłać na II zmianę tylko tych pracowników którzy się na to zgodzą.