Fundusze napędzają polskie spółki

Polacy są przedsiębiorczy, ale często brakuje im wiedzy, wsparcia, a przede wszystkim - pieniędzy na to, by założyć i rozwinąć biznes. Te problemy ma rozwiązywać szeroko zakrojony program Start In Poland, w ramach którego na wsparcie firm na różnym etapie rozwoju z publicznej kasy popłyną prawie 3 mld zł. Wspieranie Aniołów

W krajach, w których branża start-upowa jest bardzo rozwinięta, kluczową rolę we wspieraniu początkujących przedsiębiorców pełnią tzw. Aniołowie Biznesu. To inwestorzy, którzy dysponują dużym kapitałem prywatnym, a jednocześnie mają wieloletnie doświadczenie w rozwijaniu firm i wprowadzaniu produktów czy usług, dysponujący też nieocenioną siecią kontaktów. W Polsce ekosystem Aniołów Biznesu dopiero się tworzy, więc - by nadgonić dystans – PFR Ventures stworzył specjalny „fundusz funduszy", mający wspierać takich właśnie ludzi. PFR Biznest, bo o nim mowa, dysponuje kwotą 258 mln zł. Pieniądze te inwestowane są już w mniejszych funduszach, współpracujących z Aniołami Biznesu. Zasada jest taka, że połowę pieniędzy na inwestycje w start-upy wykłada PFR, a drugą połowę - inwestorzy prywatni.

- Aniołowie Biznesu pełnią ważną rolę w ekosystemie finansowania innowacji, wypełniają lukę między środkami pozyskanymi od rodziny i przyjaciół a finansowaniem pozyskanym od funduszy venture capital. Dlatego chcemy wspierać i popularyzować ich działalność. Aniołowie Biznesu, dzięki swojemu doświadczeniu, kompetencjom i kontaktom dostarczają spółkom tzw. smart money, znacząco zwiększając szanse na ich komercyjny sukces. W ciągu najbliższych lat chcemy kilkukrotnie zwiększyć liczbę aktywnych Aniołów Biznesu w Polsce - podkreśla Maciej Ćwikiewicz, prezes PFR Ventures. Przyspieszanie wzrostu

PFR Ventures zarządza także funduszami funduszy, mającymi wspierać spółki na kolejnych etapach rozwoju. Fundusz PFR KOFFI przeznaczony jest dla małych i średnich spółek na etapie wzrostu, rozwoju i ekspansji, które potrzebują pieniędzy na realizację innowacyjnych projektów o dużym potencjale. Ma on do dyspozycji 324 mln zł publicznych pieniędzy, inwestowanych - podobnie jak w pozostałych inicjatywach PFR - za pośrednictwem funduszy venture capital. Jednak w przypadku tego funduszu będą one miały zazwyczaj międzynarodowy charakter. Fundusz PFR Otwarte Innowacje przeznaczony jest natomiast dla przedsiębiorstw w fazie rozwoju technologicznego. Za pośrednictwem wspieranych przez inwestorów prywatnych funduszy venture capital może on przeznaczyć łącznie ponad 420 mln zł na akcelerację technologiczną, wdrożenia innowacji technologicznych oraz projektów badawczo-rozwojowych. Fundusze powołane w ramach KOFFI iOtwartych Innowacji mogą inwestować w pojedyncze spolki nawet do 60 mln zł.

Start in Poland w Krakowie

Jakie są największe projekty rozwijane w ramach Start in Poland? Jakie są następne inwestycje i programy w ramach tych instrumentów? O tym mówić będą liderzy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polskiego Funduszu Rozwoju na Impact’19. To właśnie w Krakowie poznamy pierwsze, szczegółowe podsumowanie Start in Poland, mającego dźwignąć polską gospodarkę na nowy poziom. Sam Impact’19 przyniesie też premiery najnowszych inwestycji, rządowych strategii i kluczowych raportów. Tutaj powstają pomysły i tworzone są projekty, które mają kluczowy wpływ na rozwój cyfrowej gospodarki i perspektywy biznesu. Na Impact’19 dzisiejsi liderzy - wielki biznes, startupy, środowisko naukowe, administracja publiczna - decydują o tym, jak będzie wyglądać jutrzejszy świat.

